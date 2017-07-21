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تهاني الجبالي: مصر تعيش حالة من الموت السياسي (فيديو)

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تهاني الجبالي: مصر تعيش حالة من الموت السياسي (فيديو) تهاني الجبالي: مصر تعيش حالة من الموت السياسي (فيديو)

التحرير

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قالت المستشارة تهاني الجبالي،  نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، إن الأحزاب تمر بحالة من الضعف، معقبة: « تعيش  حالة من حالات الموت السياسي، وهذا غريب عليها».

وتابعت خلال، لقائها مع قناة «إل تي سي»: «الأحزاب في مصر نوعان، الأول كان له تجربته السياسية مثل الوفد والتجمع والناصري، والثاني حديثة النشأة كمشروعات قبلية أو شللية فلم تكن أحزاب حقيقية».

وأضافت: «النوع الأول منع في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك من التفاعل الجماهيري فضعفت قاعدتها الشعبية»، مؤكدة أن الأحزاب اليمينية مهيمن عليها من قبل رجال الأعمال، وبالتالي لا تحمي إلا مصالحها ولا تتحدث إلا بلسانها، حسب وصفها.

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