«اتصالات البرلمان»: نعد قانونًا لمنع فتح المواقع الإباحية بدون «الرقم القومي»

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قال النائب أحمد رفعت، وكيل لجنة الاتصالات والمعلومات بالبرلمان، إنه يعد مشروعًا لمنع دخول المواقع الإباحية إلا ببطاقة الرقم القومي، لافتًا إلى أن دولًا أوروبية من بينها أستراليا وروسيا، تدرس تطبيق هذا النظام، حمايةً لأطفالنا الصغار.

أضاف رفعت، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «العاصمة»، مساء الجمعة، أن «ماينفعش أي حد يدخل المواقع دي، خاصةً الأطفال، لما فيها من أخطار وأضرار على المجتمع، المواقع دي بتبوظ تربيتنا لأولادنا تمامًا، دخول أولادنا للمواقع دي مصيبة ولازم نمنع ده».

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أوضح وكيل لجنة الاتصالات والمعلومات بالبرلمان، أنه حتى الآن هناك 64 نائبًا سيطالبون معه بذلك، وكذلك تقنين دخول الجهات الأمنية على الرسائل الخاصة للمواطنين.