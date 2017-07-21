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«برلماني» يحذر من غرق 4 قرى في أسوان لهذا السبب (فيديو)

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«برلماني» يحذر من غرق 4 قرى في أسوان لهذا السبب (فيديو) «برلماني» يحذر من غرق 4 قرى في أسوان لهذا السبب (فيديو)

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قال النائب ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب، إن انهيار الصرف الصحي بمركزي دراو وكوم أمبو التابعين لمحافظة أسوان تكرر أكثر من 4 مرات.

وحذّر عبد الصبور، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية «العاصمة»، أنه حال تكرار انهيار شبكة الصرف الصحي ستغرق 4 قرى، موضحًا: «العام الماضي انهارت الشبكة، وانقطعت مياه الشرب عن القرية لمدة 10 أيام، وأهالي القرى المجاورة حينها ساعدوا بإمدادنا بمياه الشرب».

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وطالب بأن يتم إنشاء محطة صرف صحي جديدة في منطقة الجبل بالمحافظة، متابعًا: «مشروع الصرف الصحي الحالي فاشل، وأهالي القرية يتمنون إلغاءه لكثر مشاكله».
 

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