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«الدراسات الدوائية»: زيادة جديدة في أسعار الأدوية الشهر المقبل

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«الدراسات الدوائية»: زيادة جديدة في أسعار الأدوية الشهر المقبل «الدراسات الدوائية»: زيادة جديدة في أسعار الأدوية الشهر المقبل

التحرير

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قال الدكتور علي عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية، مساء الجمعة، إن نقص الأدوية من أدبيات العمل الصيدلي في ، مشيرًا إلى أن الأزمة تشتد في وقت وتنتهي في أوقات أخرى، وأوضح أن حقبة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حدث فيها انتعاش في سوق الدواء، حيث دخلت 10 شركات لأول مرة إلى السوق.

أضاف عبد الله، خلال حواره عبر فضائية «العاصمة»، أن الفترة ما بين 2003 و2013 زاد عدد المصانع الحكومية للدواء نحو 8 مصانع، معقبًا: «السوس ينخر في الشركة المصرية لتجارة الدواء، سواء من العاملين بها، أو من وزارة الصحة»، مؤكدًا أن هناك 250 صنفًا دوائيًا ناقصًا في السوق من الأدوية التي ليس لها بديل.

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أوضح أن الدولة فقدت السيادة على صناعة الدواء، والتي انتقلت من أيادينا إلى أيادي أجنبية، مشدّدًا على أن قرارات وزارة الصحة فيما يتعلق بسوق الدواء لا تحترم، مؤكدًا أن هناك موجة ثالثة لارتفاع سعر الدواء في شهر أغسطس القادم، موضحًا أن القرار ليس مفاجئًا، بل تم اتخاذه يناير 2017.

توقع عبد الله، أن تكون الزيادة في الأدوية المستوردة والمصنعة، منتقدًا تصريحات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، حول تأكيده أن سعر الدواء لن يرتفع رغم أنها سترتفع خلال الفترة القادمة، موجهًا رسالة إلى الوزير، قائلًا: «ليه عدم الشفافية؟ بتنكر الزيادة ليه؟ ليه الإنكار؟».

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التحرير

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