أخبار عاجلة

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد عددًا من محطات الصرف الصحي بقليوب -
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

رحيل الأنبا ساويرس أسقف الدير المحرق وأحد أعمدة المجمع المقدس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رحيل الأنبا ساويرس أسقف الدير المحرق وأحد أعمدة المجمع المقدس

09:31 م الجمعة 21 يوليو 2017

رحيل الأنبا ساويرس أسقف الدير المحرق وأحد أعمدة المجمع المقدس

الدير المحرق

كتب - ريمون الراوي وأسامة صديق:

رحل مساء اليوم الجمعة الأنبا ساويرس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق للرهبان، بعد صراع مع إصابة بجلطة في الرئة، أمضى على إثرها الأيام الماضية بالعناية المركزة في مستشفى خاص بالقاهرة.

وتوفي الأنبا ساويرس عن عمر يناهز ٧٣ عامًا، وهو من مواليد القاهرة عام ١٩٤٤، ويحظى الأسقف الراحل بعلاقات طيبة مع أعضاء المجمع المقدس، وهو الأب الروحي لستة أساقفة من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية.

والأساقفة الست هم: الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وسكرتير البابا الراحل شنودة الثالث، والأنبا بيمن أسقف نقادة و قوص، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن، والأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق، والأنبا كاراس.

والأساقفة الست هم أبناء الأنبا ساويرس الروحيين، لكونهم جميعًا من رهبان الدير المحرق، باستثناء الأنبا يوأنس.

ولم يتحدد بعد موعد الصلاة على الأسقف الراحل. ​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • للمرة الأولى منذ عقود.. الظروف الأمنية تلغي "الحج للقدس الثاني" بالصعيد

    أخبار

  • بالصور.. "مصراوي" يحقق في تسمم 9 رُضّع بالشرقية تناولوا تطعيمات "الصحة"

    أخبار

  • خلال 48 ساعة.. 3 منتحرين و4 حاولوا إنهاء حياتهم بسبب الثانوية العامة

    أخبار

  • قفزت في بحر "مويس".. طالبة "ثانوي" تحاول الانتحار بعد رسوبها بالشرقية

    أخبار

إعلان

9d33a1bd83.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا

الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة

الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات