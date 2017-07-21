رحيل الأنبا ساويرس أسقف الدير المحرق وأحد أعمدة المجمع المقدس

كتب - ريمون الراوي وأسامة صديق:

رحل مساء اليوم الجمعة الأنبا ساويرس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق للرهبان، بعد صراع مع إصابة بجلطة في الرئة، أمضى على إثرها الأيام الماضية بالعناية المركزة في مستشفى خاص بالقاهرة.

وتوفي الأنبا ساويرس عن عمر يناهز ٧٣ عامًا، وهو من مواليد القاهرة عام ١٩٤٤، ويحظى الأسقف الراحل بعلاقات طيبة مع أعضاء المجمع المقدس، وهو الأب الروحي لستة أساقفة من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية.

والأساقفة الست هم: الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وسكرتير البابا الراحل شنودة الثالث، والأنبا بيمن أسقف نقادة و قوص، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن، والأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق، والأنبا كاراس.

والأساقفة الست هم أبناء الأنبا ساويرس الروحيين، لكونهم جميعًا من رهبان الدير المحرق، باستثناء الأنبا يوأنس.

ولم يتحدد بعد موعد الصلاة على الأسقف الراحل. ​