أمير قطر: الإرهاب جريمة.. و"قطع العلاقات" جعلنا نٌدرك مكامن قوتنا

كتب - علاء المطيري:

قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، إن بعض الأشقاء اعتقدوا أنه يمكنهم الحياة وحدهم وأطلقوا حملة ضد قطر، لكن الكثير من الدول لا تفضل المصلحة الآنية على المبدأ، والدول الفقيرة لديها كرامة وإرادة.

وأكد تميم - في كلمة متلفزة بثتها قناة "العربية" الجمعة، أن قطر تعتبر الإرهاب جريمة بشعة ضد الإنسانية، مضيفًا: "الدين وازع أخلاقي وليس مصدر الإرهاب".

وشدد تميم على أن الأيديولوجيات المتطرفة تصبح مصدرًا للإرهاب في بيئات تخلق اليأس والاحباط".

وأضاف: "لا أريد أن أقلل من حجم الألم الذي سببه الحصار، فالأزمة جعلت قطر تستكشف مكامن القوة، والقطريين لم يشعروا بالفرق. وقد تعاملنا مع الأزمة بروية وعزيمة.

وتابع: "نحن مدعوون لفتح اقتصادنا لتحقيق اقتصاد مستقبل بالتعاون مع دول إقليمية وعالمية، وهذا الأمر لم يعد مجرد اختيار".

وقال أمير قطر إن الدول التي أمرت القطريين بتركها لم يتم معاملة مواطنيها المقيمين في بلادنا بذات الطريقة ومن بقي منهم وقف معنا في هذا الأزمة.