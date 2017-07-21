أخبار عاجلة

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد عددًا من محطات الصرف الصحي بقليوب -
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

طرح شاطىء"أبو يوسف" ومحال "بشائر الخير 1" في مزاد علني بالإسكندرية - المواعيد والشروط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طرح شاطىء"أبو يوسف" ومحال "بشائر الخير 1" في مزاد علني بالإسكندرية - المواعيد والشروط

09:19 م الجمعة 21 يوليه 2017

شواطىء الاسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن طرح شاطئ أبو يوسف "١ و٢" - الخدمة لمن يطلبها - بحي العجمي، في جلسة مزايدة علنية يوم الأربعاء ٢٦ يوليو الجاري.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، قدرت قيمة التأمين المؤقت لكل شاطئ على حدة بمبلغ ٢٥ ألف جنيه، فضلاً عن 300 جنيه قيمة كراسة الشروط والمواصفات، وتصل مدة حق استغلال الشاطئ إلى ٣ سنوات.

وفي سياق متصل، قررت المحافطة إجراء مزايدة علنية يوم 3 أغسطس المقبل على المحال التجارية بمول "غيط العنب" الخاصة بمشروع "بشائر الخير ١" وعددها ٢٥ محلاً متعدد الأغراض وكافتيريا ومعرض و٣ روف.

وتقدر قيمة التأمين المؤقت ١٠٠٠ جنيه عن كل وحدة، وكراسة الشروط والمواصفات بمبلغ ٥٠٠ جنيه، ومدة استغلال كل محل ١٠ أعوام.

تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات إلى إدارة العقود والمشتريات بالدور الثالث بديوان عام محافظة الإسكندرية بأبيس أمام الغابة الترفيهية، نظير سداد قيمة كراسة الشروط والتأمين المؤقت.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بسعر 16 ألف جنيه للقطعة.. طرح أرض مقابر بجبانات الناصرية في الإسكندرية

    أخبار

  • بالصور.. إزالة عقار مائل جديد في عزبة "الشامي" بالإسكندرية

    أخبار

  • العثور على جثة طبيب داخل دورة مياه مستشفى خاص في الإسكندرية

    أخبار

  • بالصور.. الإسكندرية تتجمل للاحتفال بعيدها القومي

    أخبار

إعلان

61096adcef.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا

الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة

الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات