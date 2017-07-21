طرح شاطىء"أبو يوسف" ومحال "بشائر الخير 1" في مزاد علني بالإسكندرية - المواعيد والشروط

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن طرح شاطئ أبو يوسف "١ و٢" - الخدمة لمن يطلبها - بحي العجمي، في جلسة مزايدة علنية يوم الأربعاء ٢٦ يوليو الجاري.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، قدرت قيمة التأمين المؤقت لكل شاطئ على حدة بمبلغ ٢٥ ألف جنيه، فضلاً عن 300 جنيه قيمة كراسة الشروط والمواصفات، وتصل مدة حق استغلال الشاطئ إلى ٣ سنوات.

وفي سياق متصل، قررت المحافطة إجراء مزايدة علنية يوم 3 أغسطس المقبل على المحال التجارية بمول "غيط العنب" الخاصة بمشروع "بشائر الخير ١" وعددها ٢٥ محلاً متعدد الأغراض وكافتيريا ومعرض و٣ روف.

وتقدر قيمة التأمين المؤقت ١٠٠٠ جنيه عن كل وحدة، وكراسة الشروط والمواصفات بمبلغ ٥٠٠ جنيه، ومدة استغلال كل محل ١٠ أعوام.

تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات إلى إدارة العقود والمشتريات بالدور الثالث بديوان عام محافظة الإسكندرية بأبيس أمام الغابة الترفيهية، نظير سداد قيمة كراسة الشروط والتأمين المؤقت.​