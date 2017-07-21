بالفيديو- تعرف على أهم مميزات الأتوبيس الذكي.. ومواطنون: "نفسنا يفضل زي ماهو"

مصراوي Masrawy

كتبت- مادي غيث:

تصوير- عمر جمال وإسلام فاروق:

"الواي فاي، اليو اس بي، تكييف الهواء".. كل هذه المواصفات يتميز بها الأتوبيس فائق الجودة أو "الأتوبيس الذكي"، الذي نفذته شركة مواصلات مصر، وبدأ التشغيل التجريبي له من الشهر الماضى.

تفقد "مصراوي" الأتوبيس، حيث التقى بعدد من السائقين والمواطنين للتعرف على الخدمة ورأيهم فيها. وقال عادل عطا، سائق بشركة مواصلات مصر، إن جميع السائقين العاملين بالشركة حصلوا على دورات تدريبية قبل بداية التشغيل التجريبي للأتوبيسات فائقة الجودة الذي تم تشغيله في بداية شهر يونيو، للتعامل مع الأجهزة الحديثة والخدمات داخل الأتوبيسات والتعامل مع الركاب.

وأضاف عطا، أن الإقبال على الأتوبيسات يزداد بشكل كبير؛ لأن المواطنين يشعرون بالفرق بين الأتوبيسات القديمة وأتوبيسات شركة مواصلات مصري، كما أن تعتبر أكثر فئة تستقل الأتوبيسات هم العاملين بالمطار، ثم بعد ذلك الموظفين وهناك من يُفضل أن يترك سيارته نظرًا لغلاء الوقد ويستقل الأتوبيس.

"لما كل الأماكن بتتملي ممنوع حد يقف في الأتوبيس"، هكذا قال عطا، مضيفًا أنه ممنوع الوقوف داخل الأتوبيس حيث أنه عند ملئ الأماكن داخل الأتوبيس يت غلق الأبواب ولا يُسمح لأحد الوقف بداخله كما يحدث بباقى المواصلات.

كما تحدث أيضًا عن أهم مايميز الأتوبيسات، وهو وجود نظام عند الصعود والنزول من الأتوبيس، حيث أن هناك بابين له، واحد للصعود والأخر للنزول وممنوع تمامًا النزول من باب الصعود أو العكس وهذا ماكان يٌشكل أزمة في بداية التشغيل حيث أن كان هناك ركاب لايتفهمون ذلك، ولكن بطريقة سلسة وبسيطة نقوم بشرح تعليمات الشركة لهم وأنه يجب الالتزام بها، ولكن بعد فتره ألتزم الركاب بكل تعليمات الشركة وأصبحوا يتعاونون معنا على تنفيذها.

"التذكرة غالية بس الراكب عنده استعداد يدفعها" ، هكذا تحدث عطا عن أن التذكر تُعد أغلى تذكرة نقل داخلي، حيث قال إن الركاب بعدما شاهدوا مميزات الأتوبيسات والسهولة في التعامل بداخله أصبحوا على استعداد لدفع هذا المبلغ مقابل الخدمات بداخله، حيث أن الراكب عند صعوده إلى الأتوبيس بقوم بدفع ثمن التذكرة 5 جنيهات ثم بعد ذلك يأخد التذكر من الماكينة ويتوجه إلى مقعده.

"قولنا نجربه من أول يوم اشتغل فيه وعجبتنا الفكرة بس يارب يستمر على كده" هكذا تحدث محمد سعيد موظف عن الاتوبيسات فائقة الجودة، حيث قال إنه عندما علم بوجود أتوبيسات جديدة أراد أن يجربها ليشاهد ما يتحدث الجميع عن مميزاته وهل هذه المميزات حقيقة أم مجرد "كلام في التليفزيون" على حد تعبيره.

وأضاف سعيد في حديثه لمصراوي، أنه يستقل الأتوبيس يومياً للذهاب إلى عمله حيث يركبه من دوران شبرا إلى صلاح سالم، ويقول على الرغم من إن ثمن التذكره خمسة جنيهات وهي تعتبر الأغلى بين جميع مواصلات النقل الداخلي إلا انه يفضل ركوبه عن باقي المواصلات وذلك للراحة التى يشعر بها بداخلة قائلًا: "أنا على استعداد أدفع 5 جنيه في الأتوبيس في سبيل الراحة والهدوء والمعاملة المحترمة اللى بنشوفها فيه".

ويقول كريم السيد محاسب باحدى الشركات، إنه يمتلك سيارة، لكن فضل تركها ليستقل الأتوبيس الذكي، خاصة بعد غلاء أسعار الوقود، وزحمة الطرق التى تسبب له الارهاق الشديد، قائلًا: "عندي عربية وركنتها علشان أوفر وقت ومجهود وفلوس".

وأضاف السيد لمصراوي، أنه يأمن على أولاده الذهاب إلى المدرسة بالأتوبيس الذكي عن باقي المواصلات، حيث يتعامل السائقين مع الركاب باحترام وبتقديم أفضل خدمة بداخلة وهذا مايتمناه لراحة أولاده في ذهابهم إلى المدرسة.

"بركبه أحسن من البهدلة في المواصلات بيوصلنى وبيرحمنى من الحر والتعب " هكذا تحدثت الحاجة هدى ربة منزل لمصراوي، مضيفة أنها تفضل أن تستقل الأتوبيس الذكي نظرًا لما تعانيه مع الأتوبيسات الأخرى من الزحام الشديد بها.

فتقول الحاجة هدى، إنها على استعداد دفع 5 جنيهات في سبيل أن تجلس على مقعد ولا تقف بداخله مثلما يحدث في اتوبيسات النقل العام، قائلة " انا لابفهم في النت ولا الواي فاي اللي بيقولوا عليه ده أنا عاوزة أقعد على كرسي وارتاح في المواصلة".

محررة مصراوي التقت أيضًا ببعض طالبات الجامعة، وأكدن "بنركبه وننزل منه نركب المترو ونوصل للجامعة أسهل من اننا نركب اكتر من مواصلة علشان نوصل".

من جانبه، قال العميد عباس مراد، المتحدث باسم شركة مواصلات مصر، المنفذة لمشروع الأتوبيس فائق الجودة، إن التشغيل الفعلي من بداية شهر أغسطس القادم، حيث أنه سيتم إلغاء كلمة تجريبي، ويتم مضاعفة عدد الخطوط التي يسير فيها.

وأشار مراد إلى أنه في خلال أقل من شهر سيتم طرح الكارت الذكى الذي يمكن الركاب من الدفع من خلال وضعه في الماكينه المخصصة له بالاتوبيسات، حيث يقوموا الركاب بشحن الكارت والدفع من خلاله على مدار الشهر، حيث سيكون الدفع بالكارت أقل من الدفع "كاش".

وأضاف مراد في حديثه لمصراوي، أنه من ضمن الأفكار المطروحة هي عمل عروض على هذا الكارت مثل إعطاء رحلات مجانية عند القيام بعدد معين للرحلات من خلال الكارت، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الكارت الذكي، كما أنه من أهم الأهداف التى تسعى الشركة لتحقيقها من خلال الأتوبيسات فائقة الجودة هي تقليل عدد السيارات الخاصة في الشارع للحد من الزحام المروري الشديد.

وأشار مراد إلى أن السبب وراء وجود بابين في الأتوبيس واحد للصعود والآخر للنزول، أنهم أرادوا التقليل من الزحام على باب واحد بالإضافة إلى عدم تعامل الركاب مع السائق إلا عند الصعود فقط، قائلًا: "الركاب في الأول مكنوش فاهمين الموضوع بس بعد كده تفهموا الأمر وبدأوا يساعدونا".