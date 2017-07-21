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أمير قطر يلقي خطابًا الليلة لأول مرة منذ بدء الأزمة الخليجية

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مصراوي Masrawy

أمير قطر يلقي خطابًا الليلة لأول مرة منذ بدء الأزمة الخليجية

08:43 م الجمعة 21 يوليو 2017

أمير قطر يلقي خطابًا الليلة لأول مرة منذ بدء الأزمة الخليجية

أمير قطر

القاهرة – (مصراوي)

قال تلفزيون قطر الرسمي، إن الأمير تميم بن حمد آل ثاني سيلقي خطابًا اليوم الجمعة في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت قطر، وسيكون الأول له منذ بدء الأزمة الخليجية العربية والتي قاطع فيها دول ومصر والبحرين والإمارات الدوحة واتهموها بدعم الإرهاب وإيواء مطلوبين أمنيًا.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول، نقلاً عن الديوان القطري، إن تميم "سيخاطب المواطنين والمقيمين على أرض قطر، حول الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية" في ظل الأزمة الخليجية الراهنة.

وقطعت الدول الأربع ومعها دول خليجية وعربية أخرى، العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو الماضي واتهموها بالعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة والتعاون مع إيران.

وعرضت الدول الأربع على قطر من أجل إعادة العلاقات، بينها تخفيض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة "الجزيرة" وتسليم المطلوبين أمنيًا الموضوعين على لائحة الإرهاب في الدول الأربع.

كما وقّعت الدوحة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب في 11 يوليو الجاري، وذلك خلال زيارة لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى قطر.

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مصراوي Masrawy

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