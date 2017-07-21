بالصور.. مصراوي في منزل عريس زُف إلى الموت بسبب كرة القدم

الشرقية - فاطمة الديب:

لم يكن يدري "محمد جمال محمود إبراهيم حسن" ابن الـ 22 ربيعًا أن موعده مع الموت يسبق زفافه ببضعة أيام؛ إذ دفع حياته ثمنًا لشجار على لعب كرة القدم، وكانت الفاجعة أن القاتل هو صديق عمر المجني عليه.

عدسة "مصراوي" انتقلت إلى مسقط رأس المجني عليه بكفر "نمبر" التابع لدائرة مركز أبو كبير في محافظة الشرقية، والذي لقي مصرعه قبل أسبوع من زفافه.

"ربنا يحرق قلبهم زي ما حرقوا قلوبنا عليه.. محمد عمره ما أذى حد وما كانش يستاهل منهم الغدر ده"؛ تقول "زينب" شقيقة المجني عليه، وتضيف لـ"مصراوي"، أن شقيقها كان قد أنهى تحضيراته للزفاف قبل الواقعة مباشرة "بدل ما نفرح بفرح زفيناه لقبره.. منهم لله اللي كانوا السبب، ربنا ينتقم منهم".

ويؤمن جمال محمود (60 سنة - سمكري سيارات)، والد المجني عليه، أن فرح ابنه في الجنة، ويقول: "محمد اتقتل على خوانة، ومش هقبل عزاه غير لما يرجع حقه واللي قتلوه ياخدوا جزاءهم".

ويضيف: "اللي قتلوا ابني كانوا قاصدين يقتلوه.. عبدالله صاحبه اتخانق معاه يوم الجمعة اللي فاتت ومحمد خربشه في وجهه، ومن وقتها وهو عاوز ياخد حقه من ابني، وفعلاً قدر هو وأخوه يقتلوا محمد غدر.. مش مصدق إن نهاية ابني تبقى على إيد صاحبه.. منهم لله".

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "محمد جمال محمود إبراهيم حسن" 22 سنة، مقيم بكفر "نمر" التابع لدائرة مركز أبو كبير، إلى مستشفى أبو كبير العام، مصابًا بطعنة نافذة بالبطن، وتوفي فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وتبين من التحقيقات حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وصديقه "السيد.م.ع" 22 سنة، وشقيقه "عبدالله" 20 سنة؛ أثناء لعبهما كرة القدم بعزبة تابعة للقرية، حيث تطورت المشادة إلى مشاجرة قام على إثرها "عبدالله" بطعن المجني عليه بمطواة ولاذ بالفرار.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، وحرر بذلك المحضر رقم 38091 جُنح أبو كبير لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، فيما أفاد شهود عيان بالقرية، بأن المجني عليه كان يستعد لزفافه خلال أسبوع.