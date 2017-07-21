صور| «دميانة البلاقسة».. طريق متهالك يمر بـ6 قرى في الدقهلية

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يعاني سكان قرى دميانة، أبو سيد، قراش، الغيط الكبير، الإصلاح والبلاقسة، التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، من تراجع حالة الطريق الرئيسي والوحيد "دميانة البلاقسة"، الواصل بين هذه القرى، وتآكله وتحوله إلى شريط ضيق في الكثير من المناطق، خاصة في المنطقة من قرية أبوسيد ودميانة، وتراجع طبقة الأسفلت ووجود حفر كبيرة منتشرة في الطريق كل حوالي 100 متر.

عبد العزيز عزب، أحد أهالي قرية أبو سيد، يقول إن توسعة ورصف الطريق البالغ طوله 6 كيلو مترات، والذي يربط سكان هذه القرى بطريق "المنصورة- جمصة" السريع، كان حلما سعى وراءه أباؤهم وأجدادهم لمدة تزيد عن 40 عاما، وأخيرا وعندما أعلنت الإدارة المحلية بمركز ومدينة بلقاس عن رصف الطريق في عام 2003، فوجئوا بأن الطريق يتم رصفه على عيوبه دون توسعة أو تجسير للجهة الغربية للطريق، الموازية لبحر الشوامي، ما تسبب في انهيار أجزاء من الطريق وتكسير أجزاء منه، خاصة أنه يمر فوق مواسير الري التي تستمد المياه من البحر الموازي للطريق.

وأضاف عزب أنه منذ إنشاء الطريق قبل 14 عاما لم تتم له أي عمليات صيانة، ولا يوجد عليه كشاف إنارة واحد، وامتلأ بالمطبات الصناعية غير القانونية، بخلاف التشققات التي ظهرت سريعا لطبقة الأسفلت، ما جعله يشكل خطورة على السائقين، خاصة في ساعات الليل وإذا كان السائق يسير عليه للمرة الأولى ولا يعلم أين مواضع الخطورة في الطريق.

وائل محمد أحد، أهالي قرية دميانة، أوضح أن حالة الطريق تراجعت كثيرا وتآكل جسره الموازي للبحر، نتيجة لعيوب إنشائية وعدم تحمله لسيارات النقل الثقيل، التي تسير عليه وتسببت في انهيار طبقة الأسفلت، مضيفا أن عمليات التكريك التي تتم بشكل دوري للبحر تسببت في تحول الطريق إلى شريط ضيق في أجزاء كثيرة، خاصة في المسافة من قرية دميانة إلى أبو سيد، ومن قرية قراش إلى البلاقسة.

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من جانبه، قال مصدر مسؤول برئاسة مركز ومدينة بلقاس إن الطريق في خطة الرصف، مشيرا إلى أن عمليات التطوير بدأت في شهر يونيو الماضي، بتجديد وإعادة رصف المسافة من طريق "المنصورة- جمصة" الدولي، مرورا بقرية البلاقسة ووصلا إلى شاطئ بحر الشوامي.

وأضاف المصدر أن عمليات التطوير ستستمر لتشمل الطريق كله خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عند استلام الاعتمادات المالية الخاصة بعملية الرصف.