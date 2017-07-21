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تنظيم ماراثون دراجات لمكافحة «فيروس سي» بالمنصورة (صور)

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نظمت لجنة التواصل الطلابي بجامعة المنصورة، اليوم الجمعة، أكبر ماراثون دراجات في إطار حملة علاج مرضى "فيروس سي" على هامش اليوم العالمي لمنظمة الصحة العالمية ومكافحة فيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي.

انطلق الماراثون بشوارع مدينة المنصورة بدءًا من الجامعة إلى مبنى محافظة الدقهلية وانتهاءً بالجامعة، بمشاركة الكابتن ياسر ريان، نجم منتخب السابق، وعدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنصورة.

وقالت الدكتورة ولاء عبد الفتاح، مسؤول التواصل بكلية التربية الرياضية، إن الماراثون يأتي في إطار حملة مكافحة انتشار مرض "فيروس سي"، إذ ستوفر إحدى الشركات الخاصة علاج 500 حالة بالمحافظة، منهم 100 حالة من مصابي "فيروس سي" بجامعة المنصورة.

وفي ختام الماراثون تم توزيع الجوائز على الفائزين، وتوزيع جوائز مادية بقيمة 5 آلاف جنيه للفائزين في الماراثون بالمراكز الأولى.

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