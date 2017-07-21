3 نجوم على رادار برشلونة لتعويض رحيل نيمار

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أكدت تقارير صحفية فرنسية وإسبانية، وجود مفاوضات متقدمة بين باريس سان جيرمان، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة، ليكون بمثابة قائد لمشروع النادي، الذي يحاول الوصول إلى القمة الأوروبية، وعلى الرغم من أن الفريق الكتالوني لا يريد بيع لاعبه، فإن باريس سان جيرمان الفرنسي يؤكد استعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار، والبالغة 222 مليون يورو، كما أنه عرض على اللاعب راتبًا سنويًا، بقيمة 30 مليون يورو، لمدة 5 مواسم، إضافة إلى بعض المكافآت.

وتشير التقارير إلى أن باريس سان جيرمان، قد يسعى لاتباع نفس الاستراتيجية، التي اعتمدها برشلونة للتعاقد مع نيمار في 2013، قادمًا من سانتوس البرازيلي، وهى التواصل مع والده الذي يُدير شركة تتولى أعمال اللاعب البرازيلي.

حيث أقنع برشلونة والد نيمار وقتها بضم اللاعب مقابل مبلغ للشركة، ولذلك سيحاول مسؤولو باريس سان جيرمان الوصول إلى المهاجم عبر والده، رغم أن مقابل العمولة هذه المرة، سيتجاوز 40 مليون يورو بكثير.

ورغم تلك الأنباء فإن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة أوضح في تصريحات صحفية، "نيمار لديه عقد لمدة أربع سنوات معنا، إنه جزء من فريق العمل لدينا، إذا أراد أحد أن يتعاقد معه عليه أن يدفع الشرط الجزائي، ولا أعتقد أن أحدًا يستطيع دفع 222 مليون يورو".

وأردف رئيس برشلونة قائلًا: "نيمار ليس للبيع، إنه لاعب لدينا، والشرط الجزائي المنصوص عليه من المستحيل تنفيذه، لأنه يتعارض مع الالتزام بلوائح اللعب المالي النظيف".

وعلى الرغم من كل تلك التصريحات فإن مسؤولي برشلونة، بدأوا في تحديد البدائل تحسبًا لرحيل نيمار، يستعرضهم «التحرير» لكم فيما يلي:



- باولو ديبالا

ارتفعت حظوظ الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، في الانتقال إلى برشلونة، على حساب الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد سعي باريس سان جيرمان للتعاقد مع نيمار، وهو ما جعل البارسا يعزف عن التقدم بعرض أكبر لضم فيراتي، الذي بدأ مفاوضات تجديد عقده مع الفريق الباريسي، بعدما غيّر وكيل أعماله دوناتو دي كامبلي، وتعاقد مع مينو رايولا.

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وتحوّلت أنظار برشلونة إلى ديبالا صاحب الـ23 عامًا، وهو على قائمة روبرت فرنانديز، السكرتير الفني للنادي الكتالوني، خصوصًا أن برشلونة ويوفنتوس يمتلكان علاقة طيبة، ما يجعل كل المؤشرات تصب في صالح ديبالا، الذي لم يخف إعجابه بمواطنه ليونيل ميسي، وطريقة لعب برشلونة، على الرغم من أن ديبالا جدد عقده مع السيدة العجوز حتى 2022، لكن قيمته السوقية لن تتجاوز 90 أو 100 مليون يورو، والآن بات على رأس قائمة أهداف برشلونة.

يشار إلى أن يوفنتوس، رفض عرضًا بقيمة 95 مليون يورو، من برشلونة، لشراء باولو ديبالا، في وقت سابق بسبب اعتقاد إدارة «البيانكونري» أن مستقبل ديبالا، سيكون في يوفنتوس فقط، ولا يمكنه الرحيل عن الفريق، مهما كانت العروض المقدمة له.

- عثمان ديمبلي

يعد النجم الفرنسي ديمبلي صاحب الـ20 عامًا، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، أحد البدائل المحتملة وبقوة لتعويض رحيل نيمار، حيث إن النجم الفرنسي قدم مستوى مميزًا الموسم الماضي، حيث شارك في 49 مباراة في جميع المسابقات ، أحرز خلالها 10 أهداف، وصنع 21 أخرى.

- فيليب كوتينيو

النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، صانع ألعاب ليفربول الإنجليزي، صاحب الـ25 عامًا، أحد أهم اللاعبين الذين يرغب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، فى ضمه خلال سوق الانتقالات الجارية، وذلك بعد تقديمه مستوى رائعًا الموسم الماضي، حيث شارك في 36 مباراة في جميع المسابقات، أحرز خلالها 14 هدفًا وصنع 9 أخرى.