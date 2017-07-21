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مذيعة وأثارت استياء الجمهور.. تعرف على زوجة «سامو زين» الثانية

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رُزق الفنان السوري سامو زين بمولوده الأول من زوجته الإعلامية دينا صلاح، حيث نشر صورة كتب عليها: "إنه ولد"، كاشفا عن أنه أطلق عليه اسم "محمد"، ونشر بعدها صورة تجمعه بزوجته وعلق عليها: "عودة حميدة".

على الرغم من أن متابعي ساموزين تفاعلوا مع الصورة بتعليقات هنأوا فيها النجم السوري وزوجته بسلامتها وبوصول مولودهما الأول، إلا أن البعض الأخر تفاجئ بتلك الزيجة، خاصة أن زوجته إعلامية مصرية معروفة.

ونرصد أبرز المعلومات عنها وتفاصيل تلك الزيجة خلال التقرير التالي.

مذيعة شابة قدمت العديد من البرامج الشبابية كان أبرزها على قناة "كوركت".

تعرف الثنائي بالصدفة وتحول ذلك التعارف لقصة حب كلل بالزواج، في يونيو الماضي 2016، في حفل بسيط اقتصر على حضور الأصدقاء المقربيين وأهل العروسين، إذ حرص الثنائي أن يكون حفل الزفاف بعيدا عن الصحافة والإعلام.

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كان الظهور الأول للثنائي في الإعلام خلال حضورها سويًا سحور أقامته إحدى الجمعيات، وجمع عددا من رجال الأعمال والمشاهير.

تعتبر تلك الزيجة الثانية  للمطرب سامو زين حيث سبق له الزواج من امرأة إنجليزية، حين كان يدرس هندسة الصوت بانجلترا في بداية مشواره الفني، وأنجب منها ابنته الأولى التي أطلق عليها اسم "نغم".

 تثير "دينا" الجدل دائمًا ظهورها بإطلالات جريئة سواء من خلال المناسبات التي حضرتها أو الصور التي تنشرها على انستجرام، والتي أثارت أستياء متابعيها.

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التحرير

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