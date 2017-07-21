ابنة مني عبد الغني تصدم الجمهور.. فساتين زفاف المشاهير بـ«أموال خيالية»

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يحرص دائمًا الكثيرون على الظهور بمظهر خاطف في ليلة العمر، نفس الحال بالنسبة للمشاهير والتي قد تصل إلى حد "التبذير"، لما تتضمنه الليلة من تفاصيل مكلفة للغالية، ونظرًا لتسليط الضوء الدائم عليهم واهتمام الإعلام تصبح تلك التفاصيل ملك الجمهور.

لعل أبرز تلك التفاصيل التى تهم الجمهور هو فستان الزفاف فيتسابق المشاهير والنجوم على اختياره من بيوت الأزياء العالمية وتصل تكلفته لمبالغ باهظة، ونرصد خلال التقرير التالي أبرز فساتين الزفاف التي أثارت جدلا بين الجمهور.

نجلة مني عبد الغني

حالة جدل كبيرة أثيرت بعد عرض فستان زفاف نجلة الفنانة مني عبد الغني على "جروب" متخصص في بيع الفساتين، عن طريق إحدى صديقاتها، حيث نشرت الفستان على الجروب مرفقة معه عددا من الصور للفستان، وكتبت عليه "فستان تصميم هاني البحيري للبيع أو للإيجار استعمال مرة واحدة، في حالة البيع 100 ألف جنيه، وفي حالة الإيجار 20 ألف جنيه.

وعند سؤال إحدى عضوات الجروب، عن كونه لابنة عبد الغني، أكدت على أنه لها، وهي تبيعه، ما أثار جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل، نظرًا لتكلفته العالية.

بلقيس

يعد حفل الزفاف الأسطوري الذي أقيم للنجمة اليمنية بلقيس فتحي ورجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، في دبي أكثرهم إثارة للجدل بسبب التكلفة الخيالية للحفل، إذ ظهرت بلقيس خلال الحفل بفستان من تصميم تيما عابد، والذي احتوى على 24 ألف قطعة ألماس وتطلب 1500 ساعة عمل، وتزيّنت بمجوهرات من لازوردي صُممت خصيصا لها، وفقا لحسابها الرسمي على "انستجرام"، ثم ارتدت فستانا آخر من تصميم اللبناني نيكولا جبران.

أيمي سمير غانم

بينما تكلفة الفستان الذي ارتدته الفنانة إيمي سمير غانم في حفل زفافها كان محط حديث الجمهور والإعلام بعدما تداولت بعض الأخبار التى تفيد بأن تكلفته وصلت لـ80 ألف جنيه.

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خرج "البحيري"، خلال إحدي التصريحات الصحفية ليوضح حقيقة الأمر، رافضا الإفصاح عن السعر الحقيقي للفستان، قائلا: "طبقا للسرية التامة التي تفرضها المعاملات الأخلاقية بين العميل ومصمم الأزياء".

وأشار إلى أنه لم يحاسب العروس على تكاليف الفستان في وقتها، خاصة أنها عميلة دائمة لديه، وتجمعهما علاقة صداقة قوية، إذ تتردد عليه بشكل مستمر لانتقاء الأزياء التي تناسبها، بجانب أنه تولى مهام تصميم أزيائها في مسلسل "نيللي وشريهان"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي.

نجلة أصالة

في حفل زفاف أسطوري أحتفلت الفنانة أصالة بحفل زفاف نجلتها شام، الذي أقيم في 2014، وكان فستان العروس التى ارتدته من تصميم نيكولا جبران حديث الإعلام وقتها بسبب تكلفتة الخيالية بحسب بعض التقارير المتداولة.

كارمن سليمان

ضجة كبيرة أثارتها الفنانة كارمن سليمان بفستانها الفاخر الأبيض المرصع بالفضى، من مصمم الأزياء العالمي يوسف الجسمي، حيث بدت وكأنها أميرة من أميرات ديزني.

يذكر أن "الجسمي" ارتدت من تصميماته نجمات عالميات منهن ليدى جاجا، باريس هيلتون، ماريا كارى، بريتنى سبيرز، شارون ستون، جنيفير لوبيز، تايلور سويفت، وكلوي كارداشيان.