اتهمه «الهضبة» بانتحال صفة مدير أعماله.. أزمات جمعت وليد منصور بالفنانين

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يعتبر وليد منصور من أشهر منظمي الحفلات الغنائية في مصر، بعدما نجح في التعاقد مع نجوم الصف الأول، فلم يكتفِ بتنظيم الحفلات فقط، بل اتجه للإنتاج السنيمائي أيضا.

على الرغم من شهرته ووصف الجميع له بأنه "حوت"، في مجاله إلا أنه تعرض للكثير من الأزمات مع عدد من المطربين ونرصد أبرز تلك الأزمات خلال التقرير التالي.

عمرو دياب

تفاجئ الجميع بأخبار متداولة تفيد بتقدم المستشار القانوني للفنان عمرو دياب ببلاغ للنائب العام ضد منظم الحفلات وليد منصور، يتهمه فيه بانتحال صفة غير صحيحة بأنه وكيل ومتعهد ومنظم حفلات الهضبة، والتعاقد على حفلات لصالحه يحييها المطرب الشهير وهو لا علم له بها.

وقالت هدى الناظر، مديرة أعمال الهضبة، في تصريحات صحفية، إن البلاغ ضد وليد منصور جاء بعدما تلقت اتصالا من شخصية ما تسألها عن الحالة الصحية لعمرو دياب، وعن السبب الذي منعه عن إحياء فرح كان تعاقد عليه مع وليد منصور، وهذه ليست المرة الأولى التي يصلها فيها مكالمة من نفس النوع، مشيرة إلى أن "منصور" يستغل اسم دياب من أجل مصلحة مطربين آخرين، سعرهم وأجورهم لا تضاهي عمرو.

شارموفرز

بدأت الأزمة بين وليد منصور وأحمد بهاء، فوكال فرقة شارموفرز، عندما عبر الأخير عن استيائه عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، من "بوستر" حفل جمعه بالنجم تامر حسني وفرقة مسار إجباري في الجامعة الأمريكية، الذي عظم صورة تامر حسنى وصغّر حجم صورة "مسار إجباري وشارموفرز"، بشكل مهين على حسب وصفه، خاصة أن الأتفاق في عقد الحفلة كان على عدم نشر "آرت وورك" أي بوسترات دعائية للحفل، إلا بعد الرجوع للفرقتين وأخذ رأيهم، وهو ما لم يحدث.

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وجاء رد "منصور"، بـ"بوست" له على صفحته بـ"فيسبوك" هاجم فيه أحمد بهاء، معلنًا فيه عدم تعاونه مجددًا مع فريق شارموفرز.

تبادل الاتهامات بين وليد منصور و«ماسبيرو»

في ظل انتظار الجمهور لعودة حفلات ليالي أضواء المدينة، الحلم الذي كاد أن يعود بعد غياب طويل على أرض مدينة شرم الشيخ وبأصوات أنغام ووائل جسار، إلا أن الجمهور تفاجئ بإلغاء الحفل قبل بدايته بساعات، وتبادل الاتهامات بين ماسبيرو ومنظم الحفل وليد منصور، وأشار وليد إلى أنه عندما طلبوا باقي أجر الفنانين قبل الحفل بـ3 أيام، تم التأجيل إلى بعد الحفلة، لكن مديري أعمال الفنانين رفضوا، رغم وصول فرقة وائل جسار.

بينما خرجت نادية مبروك، رئيسة الإذاعة، وقالت إن الأموال المطلوبة للحفل لم تكن في يد الإذاعة والتليفزيون، مشيرة إلى أن ماسبيرو ليست الجهة التي تصرف الأموال، لكن هناك رعاة منهم صندوق تحيا مصر.

أوكا وأورتيجا

على الرغم من أن سمة علاقة طيبة تجمع وليد منصور بـ"أوكا وأورتيجا"، المسئول عنهما إنتاجيا ويدير أعمالهما خلال الـ3 سنوات الماضية، لكن تردد اسمه كثيرًا بعد الأزمة التي تعرض لها الثنائي ومنعهما من السفر وتحويلهما إلى النيابة بسبب تهربهما من تأدية الخدمة العسكرية وكذلك تهربهما الضريبي، ونال وقتها "منصور" الكثير من الانتقاد على تسببه في زيادة نجومية مطربي المهرجانات.