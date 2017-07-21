جامعة عين شمس تسجل رغبات 3500 من طلاب المرحلة الأولى
جامعة عين شمس تسجل رغبات 3500 من طلاب المرحلة الأولى
07:47 م الجمعة 21 يوليو 2017
جامعة عين شمس
كتب- محمد قاسم:
أغلفت معامل حاسبات جامعة عين شمس، أبوابها أمام طلاب المرحلة الأولى المتقدمين بعد انتهاء مدة التسجيل التي بدأت الاثنين الماضي.
وقال الدكتور فتحي الشرقاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن معامل كلية الآداب قد سجلت أعلى استقبال لطلاب التنسيق مايقارب 1400 طالب وتلتها معامل كلية الحاسبات، حيث استقبلت 1100 طالبًا خلال أيام عمل التنسيق الخمس كما استقبلت معامل كليات الزراعة والبنات والمدينة الجامعية والهندسة ما يقارب 1000 طالب.
وأضاف محمد الديب، الأمين المساعد للجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، أن معامل الجامعة شهدت إقبالا متوسطا من الطلاب و ذلك يتماشى مع طبيعة المرحلة الأولى حيث يكون الإقبال أكثر فى المرحلة الثانية ويزداد فى المرحلة الثالثة من التنسيق.
وأشار الديب إلى أن الجامعة قد أعدت ستة مقرات رئيسية لاستقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة للتسجيل فى مختلف مراحل التنسيق مزودة بأكثر من 300 جهاز كمبيوتر منتشرة في مختلف كليات الجامعة.
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