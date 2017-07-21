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ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية.. علي جمعة: اذهبوا إلى القدس حتى يفزع بني صهيون

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مصراوي Masrawy

ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية.. علي جمعة: اذهبوا إلى القدس حتى يفزع بني صهيون

07:40 م الجمعة 21 يوليو 2017

ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية.. علي جمعة: اذهبوا إلى القدس حتى يفزع بني صهيون

علي جمعة مفتي الجمهورية

القاهرة- (مصراوي):

دعا الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بالدفاع عن المسجد الأقصى ضد الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال جمعة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجمعة: "واجبنا تجاه المسجد الأقصى هو زيارته أفواجا، فأذهبوا إلى القدس حتى يفزع بني صهيون".

واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين، اليوم، بعد منعهم من الوصول للمسجد الأقصى وإقامة الصلاة هناك والاعتداء عليهم وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

أعلن الهلال الأحمر، اليوم الجمعة، إصابة 377 فلسطيني خلال المواجهات في القدس والضفة الغربية. كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن متأثرًا بجروح أصيب بها بالرصاص الحي في القلب، كان قد نقل وهو مصاب بجروح حرجة من بلدة أبوديس إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

واستشهد شابان في مدينة القدس المحتلة، وشاب من بلدة أبو ديس اليوم الجمعة، خلال المواجهات التي اندلعت في المدينة بعد صلاة الجمعة، وأصيب 193 فلسطينيًا خلال المواجهات، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى المقاصد وأخرجت الموظفين منه بالقوة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب محمد محمود شرف، 17 عامًا، استشهد في حي رأس العامود جراء إصابته بالرصاص الحي، وتم تشييعه بعد وقت قصير لمنع الاحتلال من احتجاز جثمانه. واستشهد الشاب محمد حسن أبو غنام متأثرا بجروحه التي أصيب بهار جراء رصاص مستوطن في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة، وقام الشبان الفلسطينيون بتهريب جثمانه من المستشفى حتى لا تحتجزه سلطات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع داخل المستشفى الذي يغص بالمصابين جراء المواجهات التي اندلعت في أنحاء المدينة.

وأغلقت قوات الاحتلال قسم الاستقبال بالمستشفى، وصادرت المفاتيح بعد أن أخرجت الموظفين بالقوة وتحت تهديد السلاح، وكذلك منعت الفلسطينيين من التبرع بالدم في المستشفى رغم النقص الحاد والحاجة لوجبات دم بسبب العدد الكبير من الإصابات.

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