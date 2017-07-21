بالصور - "التضامن" تُحرر محضر لسيدة متسولة رفضت الانتقال لدار رعاية

القاهرة - (مصراوي)

رفضت سيدة لا تحمل أي أوراق ثبوتية، المساعدة التي عرضها فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، الذي كلفته وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بالتحرك لمكان السيدة، وذلك إثر نشر قصتها على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفضلت السيدة البقاء مع طفلين تستغلهم في أعمال التسول وتعرضهما للخطر أمام محطة مترو جمال عبد الناصر، بدلا من الانتقال مع فريق التدخل السريع الذي عرض المساعدة عليها.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الفريق تعامل مع السيدة التي أفادت بأنها تدعى نورا عبد الفتاح أبو سريع من محافظة أسيوط، وبسؤالها عن الطفلين أفادت أنهما: ابنها ويدعى إسلام حسين جمعة، سنتان، وابنتها وتدعى جنا حسين جمعة، ثلاث سنوات، ولم يكن معها أي أوراق ثبوتية تدل على هويتها وهوية الطفلين.

كما قام فريق التدخل السريع بعرض المساعدة على السيدة من خلال خدمات الوزارة بتوفير مأوى لها وللطفلين أو تقديم مساعدة مادية لها، إلا أن السيدة رفضت تماما، وفضلت التواجد في الشارع للتسول بالطفلين، وهو ما يعرضهما للخطر بسبب تواجدهما بالشارع بشكل دائم.

وعلى إثر ذلك، قام فريق التدخل السريع بالتنسيق مع اللجنة العليا للضبطية القضائية، والتي كلفت أحد مأموري الضبط القضائي بالفريق، بتحرير محضر بتلك الواقعة برقم 1114 تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وجاري المتابعة.