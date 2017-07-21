الإسكان: الحكومة تتحمل 200 ألف جنيه عن كل شقة بالإسكان الاجتماعي

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قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لوزارة الإسكان، إنه جرى الإعلان عن مرحلة جديدة من الإسكان الاجتماعي للمرة التاسعة، لوحدات بمساحة 90 متر مربع، وتتكون من 3 غرف وصالة، حيث يتسلمها خلال شهور من يقوم بالتسجيل.

وأوضح هانى يونس في مداخلة هاتفية ببرنامج «الجمعة في مصر» مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة «MBC مصر» أنه بعد الإعلان الثامن عن الإسكان الاجتماعي، ارتفعت أسعار البناء بالتزامن مع تعويم الجنيه ما أدى إلى تحمل الحكومة 200 ألف جنيه في الوحدة، لمن لا يستطيعون تحمل الزيادة بأثر رجعي.

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وأشار إلى أنه بداية من الشهر المقبل سيكون هناك توازنًا في الأسعار حتى يكتمل المشرع، لافتا إلى أن الدولة كانت تقدم الكثير من الدعم بينما المواطنون لا يدفعون، وبالتالي يحدث العجز ولا يتم تنفيذ عدد كبير من الوحدات.

وأضاف: «الآن على الأرض لدينا 500 ألف وحدة سكنية منهم 270 ألف نفذوا بالفعل».