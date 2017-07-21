12 أغسطس.. فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعي

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب الحجز بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي، حيث يتم طرح وحدات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 م2) في مراحل الانتهاء من التنفيذ بـ22 محافظة بنظام التمليك.

وأوضح مصطفى مدبولي، أن شراء كراسة الشروط يتم تسلمها من مكاتب البريد في المدن والمراكز ابتداء من السبت 12 أغسطس المقبل وحتي نهاية وقت التقديم، ويبدأ الحجز من الأحد 20/8/2017 وحتى يوم الأربعاء 20 سبتمبر المقبل.

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وأكد وزير الإسكان، أن الوحدات المطروحة بـ22 محافظة، موزعة كالتالي: في محافظة الإسكندرية بمدينة برج العرب الجديدة، وفي محافظة الإسماعيلية بمناطق: القنطرة شرق، وفايد (قرية عبدالناصر) والتل الكبير (العهدة)، وفي السويس بحي عتاقة، وفي محافظة القليوبية بالخانكة، وفى محافظة الشرقية بمنطقتي القرين وفاقوس، وفي محافظة المنوفية بمركز السادات (الخطاطبة – الأخماس – كفر داود)، وفي كفر الشيخ بمناطق الحامول، وقلين، وبرج البرلس، وفي محافظة الغربية بكفر الزيات، وفي محافظة البحيرة بمناطق الرحمانية، والمحمودية، ومركز بدر، ووادي النطرون، وكفر الدوار، وفي محافظة الجيزة بمدينة 6 أكتوبر، والعياط (جرزا القطورى)، وفي محافظة الفيوم بمناطق طامية، وهوارة، ودمشقين، وشدموه، والفيوم الجديدة، وفي محافظة بنى سويف بمركز بني سويف ومدينة بني سويف الجديدة.

وأضاف مدبولي، أن الوحدات مطروحة في محافظة المنيا بمطاي ومدينة المنيا الجديدة، وفى محافظة أسيوط بمناطق ديروط، ومنفلوط، والبدارى، وأبنوب، وساحل سليم، ومنقباد، وأسيوط الجديدة، وفي محافظة سوهاج بمناطق حي الكوثر، وجهينة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وفي محافظة قنا بمناطق أبوتشت (بلاد المال – أبوشوشة – القارة) والوقف (حاجر الجبل) ونجع حمادى (الضمرانية – الرحمانية – هو – الحلفاية) ونقادة (الشيخ حسين) ومركز قوص (العليقات – العقب) ومدينة قنا الجديدة، وفي محافظة الأقصر بمناطق: إسنا، وإسنا الدير، وإسنا الشغب، وأرمنت (أبوقليعي – الريانية)، والطود، والقرنة (القديمة – الضبعة)، والمدامود، ومدينة طيبة الجديدة، وفي أسوان بمناطق: كوم أمبو، وإدفو، ومدينة أسوان الجديدة، وفي البحر الأحمر بمناطق: رأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، وفى الوادى الجديد بمناطق: الفرافرة، وبلاط، وباريس، وفى مطروح، بمناطق: الحمام، والعلمين، وسيدى عبدالرحمن، وسيوة، وفى محافظة جنوب سيناء، بمناطق: رأس سدر، وأبوزنيمة، وأبورديس، وطور سيناء، ودهب، ونويبع، وطابا.