مصر تدعو إسرائيل إلى التوقف الفوري عن التصعيد ضد الأقصى

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طالبت مصر إسرائيل بالوقف الفورى للعنف والتصعيد الأمنى ضد الفلسطينيين فى القدس ومحيط المسجد الأقصى، معربة عن قلقها البالغ من تداعيات هذا التصعيد، واستيائها الشديد لوقوع ضحايا ومصابين من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء جراء الاستخدام المفرط للقوة.

وأكدت وزارة الخارجية، ضرورة احترام إسرائيل لقدسية الأماكن الدينية، وحق الفلسطينيين في ممارسة الشعائر الدينية في حرية وأمان دون إجراءات تعسفية أو قيود مجحفة تؤجج مشاعر الاحتقان لدى أبناء الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأكملها.

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وطالبت، الحكومة الإسرائيلية بتغليب صوت العقل؛ للحيلولة دون انجراف الأوضاع الي مستنقع خطير يصعب الخروج منه، من شأنه أن يؤدى إلى وأد الجهود المبذولة لتشجيع الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية نهائية وعادلة للقضية الفلسطينية.