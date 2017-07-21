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"غضب الأقصى".. قصة 3 شهداء اسمهم "محمد"

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مصراوي Masrawy

"غضب الأقصى".. قصة 3 شهداء اسمهم "محمد"

07:31 م الجمعة 21 يوليه 2017

اشتباكات - ارشيفية

كتب - علاء المطيري:

في جمعة غضب تم الإعلان عنها مسبقًا استشهد 3 شبان فلسطينيين لم يتوقع أحد أن يحملوا جميعًا اسم "محمد" وهم يدافعون عن المسجد الأقصى الذي أسر بالنبي مُحمد إليه، والذي يُعد قلب الأمتين العربية والإسلامية.

واستشهد ثلاثة شبان، اليوم الجمعة، أحدهم برصاص مستوطن إسرائيلي في منطقة باب العامود، وآخران بالمواجهات المشتعلة مع قوات الاحتلال بمناطق متفرقة بمدينة القدس المحتلة.

واستشهد الفتى "محمد شرف"، 17 عامًا، برصاص مستوطن إسرائيلي بباب العامود؛ فيما استشهد الشاب "محمد أبو غنام"، 22 عامًا، متأثرًا بجراحه بمواجهات بلدة الطور؛ واستشهد الشاب الثالث "محمد لافي" متأثرًا بإصابته بمواجهات بلدة أبو ديس.

وذكرت وزارة الصحة أنه باستشهاد لافي يرتفع عدد شهداء المواجهات اليوم إلى ثلاثة، فيما أصيب المئات إثر تعرضهم للقمع من الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أدوا صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة احتجاجًا على البوابات الإلكترونية الإسرائيلية.

ونشرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية، يرصد تهريب مواطنين فلسطينيين لجثمان الشهيد الثاني في أحداث القدس محمد أبو غنام، من أعلى سور مستشفى المقاصد قبل اختطاف الجثامين من قبل الجنود ونقلها لثلاجات الاحتلال. 

وكررت قوات الاحتلال اقتحام مستشفى المقاصد في المدينة المقدسة عدة مرات وسط اطلاق نار مكثف وقنابل الغاز والصوت صوب المرضى ورجال الأمن والأطباء.

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