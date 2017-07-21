"السلامة البحرية" تشكل لجنة مفاجئة للتفتيش على اليخوت البحرية واللنشات

الغردقة - (أ ش أ)

شكل محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للسلامة البحرية اللواء خالد زهران، "لجنة مفاجئة" للتفتيش على معدات مكافحة الحرائق والسلامة البحرية لليخوت البحرية واللنشات، وذلك في ظل حرص المحافظة والهيئة على تطبيق معايير السلامة البحرية حفاظا على الأرواح والممتلكات، وتطبيقا لكافة المعاهدات والبروتوكولات الدولية.

وذكر بيان لهيئة السلامة البحرية، اليوم الجمعة، أن اللجنة يترأسها اللواء بحري أمجد خاطر رئيس قطاع السفن، وعضوية مجموعة من المهندسين والفنيين والمتخصصين من ذوي الخبرة في مجال السلامة البحرية، للوقوف على صلاحية معدات مكافحة الحرائق ومعدات السلامة البحرية.

وأوضح البيان أن اللجنة مخول لها سحب تراخيص الوحدات التي لم تلتزم بتطبيق المعاهدات والبروتوكولات الدولية والقوانين والقرارات الوطنية، بحيث لا يتم منحها تراخيص ملاحة إلا بعد التأكد من تلافيها للملاحظات التي قد تظهر أثناء التفتيش، ويشمل نطاق التفتيش معظم الموانئ المطلة على ساحل البحر الأحمر وأماكن تجمعات الوحدات البحرية.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يتم تشكيل لجان أخرى للتفتيش على اليخوت ولنشات النزهة والركوب بجميع الموانئ المطلة على البحر المتوسط، فضلا عن قيام الهيئة المصرية للسلامة البحرية بالاستعداد لموسم الحج والعودة من الإجازات، بتشكيل لجان مفاجئة على غرار ما تم العام الماضي بالمرور على السفن والعبارات العاملة في نقل الركاب للتأكد من صلاحية الحالة الفنية لها، ومراجعة منظومة إدارة السلامة بالشركات، وذلك لضمان تحقيق أقصى درجات السلامة والأمن حافظا على الأرواح والممتلكات.