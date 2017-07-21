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مصر تطالب إسرائيل بوقف فوري للعنف في محيط المسجد الأقصى

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مصراوي Masrawy

تطالب إسرائيل بوقف فوري للعنف في محيط المسجد الأقصى

07:18 م الجمعة 21 يوليو 2017

مصر تطالب إسرائيل بوقف فوري للعنف في محيط المسجد الأقصى

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة – (مصراوي)

طالبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري للعنف والتصعيد الأمني ضد الفلسطينيين في القدس ومحيط المسجد الأقصى، معربة عن قلقها البالغ من تداعيات هذا التصعيد، واستياءها الشديد لوقوع ضحايا ومصابين من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء جراء الاستخدام المفرط للقوة.

وشددت الخارجية في بيانها علي ضرورة احترام إسرائيل لقدسية الأماكن الدينية، وحق الفلسطينيين في ممارسة الشعائر الدينية في حرية وأمان دون إجراءات تعسفية أو قيود مجحفة تؤجج مشاعر الاحتقان لدي أبناء الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأكملها.

ودعا بيان وزرة الخارجية الإسرائيلية إلي تغليب صوت العقل للحيلولة دون انجراف الأوضاع إلي "مستنقع خطير يصعب الخروج منه"، من شأنه أن يؤدي إلي وأد الجهود المبذولة لتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي علي استئناف المفاوضات بهدف التوصل الي تسوية نهائية وعادله للقضية الفلسطينية.

واستشهد 3 فلسطينيين اليوم خلال المواجهات في محيط المسجد الأقصى مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين، فيما أصيب 377 أخرين.

واندلعت المواجهات العنيفة بعد منع الاحتلال للفلسطينيين من الوصول للمسجد الأقصى وإقامة الصلاة هناك والاعتداء عليهم وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع

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