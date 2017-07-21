مصر تطالب إسرائيل بوقف فوري للعنف في محيط المسجد الأقصى

القاهرة – (مصراوي)

طالبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري للعنف والتصعيد الأمني ضد الفلسطينيين في القدس ومحيط المسجد الأقصى، معربة عن قلقها البالغ من تداعيات هذا التصعيد، واستياءها الشديد لوقوع ضحايا ومصابين من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء جراء الاستخدام المفرط للقوة.

وشددت الخارجية في بيانها علي ضرورة احترام إسرائيل لقدسية الأماكن الدينية، وحق الفلسطينيين في ممارسة الشعائر الدينية في حرية وأمان دون إجراءات تعسفية أو قيود مجحفة تؤجج مشاعر الاحتقان لدي أبناء الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأكملها.

ودعا بيان وزرة الخارجية الحكومة الإسرائيلية إلي تغليب صوت العقل للحيلولة دون انجراف الأوضاع إلي "مستنقع خطير يصعب الخروج منه"، من شأنه أن يؤدي إلي وأد الجهود المبذولة لتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي علي استئناف المفاوضات بهدف التوصل الي تسوية نهائية وعادله للقضية الفلسطينية.

واستشهد 3 فلسطينيين اليوم خلال المواجهات في محيط المسجد الأقصى مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين، فيما أصيب 377 أخرين.

واندلعت المواجهات العنيفة بعد منع الاحتلال للفلسطينيين من الوصول للمسجد الأقصى وإقامة الصلاة هناك والاعتداء عليهم وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع