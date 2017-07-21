عمرو بركات يطالب بتحديد مصيره مع الأهلي

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عقد عمرو بركات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، قبل إنطلاق المران الجماعي الذي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وطلب «بركات» عقد جلسة مع مدير الكرة للاستفسار منه عن مصيره مع القلعة الحمراء خاصة وأنه خارج حسابات الجهاز الفني للقلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

وتقدم نادي مصر للمقاصة وسموحة بعروض لاستعارة اللاعب من النادي الأهلي، ومن المنتظر أن يحسم «البدري»، المدير الفني للمارد الأحمر مصير اللاعب عقب عودته من كندا.

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وينطلق مران النادي الأهلي، بعد قليل، على استاد التتش، استعدادًا لمواجهة الفيصلي الأردني، غدًا السبت، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.