أخبار عاجلة

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد عددًا من محطات الصرف الصحي بقليوب -
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

عمرو بركات يطالب بتحديد مصيره مع الأهلي

Google+ Print
عمرو بركات يطالب بتحديد مصيره مع الأهلي عمرو بركات يطالب بتحديد مصيره مع الأهلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

عقد عمرو بركات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، قبل إنطلاق المران الجماعي الذي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وطلب «بركات» عقد جلسة مع مدير الكرة للاستفسار منه عن مصيره مع القلعة الحمراء خاصة وأنه خارج حسابات الجهاز الفني للقلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

وتقدم نادي للمقاصة وسموحة بعروض لاستعارة اللاعب من النادي الأهلي، ومن المنتظر أن يحسم «البدري»، المدير الفني للمارد الأحمر مصير اللاعب عقب عودته من كندا.

شاهد أيضا

وينطلق مران النادي الأهلي، بعد قليل، على استاد التتش، استعدادًا لمواجهة الفيصلي الأردني، غدًا السبت، على السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

20155598_1645670148833345_6018382823789446663_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل