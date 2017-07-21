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الأهلي يتسلم أتوبيس البطولة العربية (صور)

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الأهلي يتسلم أتوبيس البطولة العربية (صور) الأهلي يتسلم أتوبيس البطولة العربية (صور)

التحرير

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خصصت اللجنة المنظمة للبطولة العربية، والتي ستنطلق غدًا السبت، حافلة خاصة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لنقل الفريق خلال أيام البطولة.

وتواجدت حافلة الأهلي الجديدة داخل جدران النادي بفرع الجزيرة لنقل الفريق لأحد الفنادق بالتجمع الخامس، والدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة الفيصلي الأردني غدًا السبت.

وينطلق مران النادي الأهلي، بعد قليل، على استاد التتش، استعدادًا لمواجهة الفيصلي الأردني، غدًا السبت، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

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