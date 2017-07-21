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مدرب الأهلي: درسنا الفيصلي الأردني جيدًا.. وهدفنا التتويج بالبطولة

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مدرب الأهلي: درسنا الفيصلي الأردني جيدًا.. وهدفنا التتويج بالبطولة مدرب الأهلي: درسنا الفيصلي الأردني جيدًا.. وهدفنا التتويج بالبطولة

التحرير

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كتب: أحمد شحاتة و أحمد سعيد

قال أحمد أيوب، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه درس نظيره الفيصلي الأردني بشكل جيد، وشاهد بعض مبارياته في الفترة الماضية، وذلك قبل المواجهة التي تجمع الفريقين غدًا السبت، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات من البطولة العربية للأندية.

وأوضح أيوب أن الأهلي استعد بشكل جيد للمباراة الأولى أمام الفيصلي، مشيرًا إلى أنه أكد للاعبين أهمية المباريات الافتتاحية والفوز بها؛ حتى يحقق الفريق بداية جيدة في البطولة.

وأضاف مدرب الأهلي أن الفيصلي من أقوى الفرق في الأردن، ويتميز بالشراسة والروح العالية في أدائه، خصوصا أنه فاز بالدوري والكأس في بلاده خلال الأيام الماضية، لافتًا إلى أن الأهلي يركز جيدا للفوز بالمباراة.

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وأكد أيوب أن جميع لاعبي الأهلي جاهزون للمشاركة في المباراة، والفرصة متاحة أمام الجميع، مشيرا إلى أن الأهلي هدفه الفوز باللقب، لإهدائه للجماهير وإضافة بطولة جديدة لخزائن النادي.

وأشار إلى أن البطولات المجمعة دائما التاريخ سيحكم هذا الأمر بأن الفرق التي ستنافس هي صاحبة التاريخ مضيفًا أن توقيت البطولة للفرق المصرية صعب وقاسي عكس الفرق الاخري.

وأردف: لانفكر فيمن سنواجهه في المرحلة المقبلة سواء كان الترجي أو غيره ، ولكن هدفنا الاكبر هو الفوز بالبطولة.

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التحرير

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