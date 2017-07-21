مدرب الفيصلي: مباراة الأهلي لن تكون سهلة

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اكد نيبوتشا المدير الفنى للفيصلى الأردنى أنه يتمنى أن يحقق نتائج طيبة فى البطولة العربية وأن مباراته مع الأهلى لن تكون سهلة، خاصة وأن الأهلى أجهز من الفريق الأردني، متمنيًا أن تخرج البطولة العربية بشكل جيد.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفى الذى عقده المدير الفنى وكابتن فريق الفصيلى للتحدث فنيًا عن مباراة الاهلى المقرر لها غدًا ضمن فعاليات البطولة العربية.

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وأسفرت قرعة البطولة العربية عن وقوع أندية الأهلى المصرى ونصر حسين داى الجزائرى والفيصلى الأردنى والوحدة الإماراتى فى المجموعة الأولى، والزمالك المصرى والنصر السعودى والعهد اللبنانى والفتح الرباطى المغربى فى المجموعة الثانية، والترجى التونسى والمريخ السودانى ونفط الوسط العراقى والهلال السعودى بالمجموعة الثالثة.