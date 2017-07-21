محمد ممدوح هاشم يرد على طليقته.. ويوضح حقيقة تخليه عن ابنته (فيديو)

التحرير

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تصوير: أسامة مصطفى

رد محمد ممدوح هاشم نجم فريق اليد بنادي الزمالك السابق والمنتخب الوطني، على زوجته السابقة، التي اتهمته بأنه رفض علاج ابنته، بعد إصابتها بخلل في الجينات، الذي يؤدي إلى شلل عضلي في جميع أنحاء الجسد، ويبقى المخ سليمًا 100%.

واتهم نجم الزمالك طليقته باستغلال مرض ابنته للاستفادة منه ماديا، قائلًا: "دائمًا ما تستغل مرض ابنتها لأنها تريد أن تأخذ حقها مني، لكن أقسم بالله ليس لها أي حقوق عندي، وربنا وحده يشهد".

وقال هاشم لـ"التحرير": "لو الناس صدقت كلامها يبقي حرام، لأن مافيش حد بيرسل سيارة إسعاف لكي يقتل أحدا".

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واختتم نجم الزمالك مؤكدًا أنه لا يدافع عن نفسه ولكنه يكشف الحقيقة للجميع ويدافع عن ابنته التي تتاجر بها طليقته، مُطالبًا الجميع بالتدخل لإقناعها بإعطائه ابنته لعلاجها.