"دعم مصر" يطالب بتحرك دولي لوقف ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين والأقصى

القاهرة- (أ ش أ):

استنكر ائتلاف دعم مصر، برئاسة المهندس محمد السويدى، ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، من عمليات اعتقال عشوائي وإطلاق للقنابل المسيلة للدموع ضد المصلين الفلسطينيين فى محيط المسجد الأقصى المبارك.

وطالب الائتلاف - في بيان اليوم - المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية، خاصة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بسرعة التحرك لوقف ممارسات سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل وإنقاذ المسجد الأقصى من الممارسات الإسرائيلية لتهويد المقدسات الإسلامية.

وشدد المتحدث الرسمى باسم ائتلاف "دعم مصر"، الدكتور صلاح حسب الله - في بيان - على أن هذا التصعيد الخطير من قبل سلطات الاحتلال يتنافى مع القوانين الدولية والمبادئ والقيم الإنسانية ويقوض مساعي السلام في المنطقة، ويأتي في سياق سياسات قوات الاحتلال بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.

وأكد المتحدث أن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني لن تحقق أهداف المحتل الإسرائيلي، بل ستزيد صمود الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومقدساته وتعاطف شعوب العالم معه لإنهاء الاحتلال البغيض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.

ووصف السياسات الإسرائيلية بـ"البلطجة المرفوضة"، متهما المجتمع الدولى بـ"التخاذل" في وقف هذه السياسات، مطالبا باتخاذ إجراءات فورية لوقف ما تقوم به دولة الاحتلال من جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على إلغاء الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، ومنع قوات الاحتلال من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وقال المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر"، إن سلطات الاحتلال تستفز مشاعر أكثر من مليار مسلم فى العالم من خلال ممارساتها الرامية لتهويد المقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، محذرا من تفاقم الأوضاع داخل منطقة المسجد الاقصى بسبب ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد المصلين الفلسلطينين.