"العربية للتصنيع" تعرض إنتاجها العسكري والمدني على الأفارقة في ذكرى "ثورة يوليو"

كتب- مصطفى المنشاوي:

يجرى الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، جولة إفريقية موسعة، خلال أيام، وذلك بالتزامن مع الذكري الـ 65 لثورة 23 يوليو المجيدة، التي أسست لعلاقات قوية وراسخة مع من وصفهم بـ "الأشقاء الأفارقة"، والتي تسعي "الهيئة" لتعزيزها حالياً.

وقال عبدالعزيز، في بيان له، أن توجهات الدولة المصرية تجاه الدول الإفريقية ثابتة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقوم على دعم الأشقاء في كافة المجالات، موضحاً أن كافة منتجات "العربية للتصنيع" من 13 شركة ومصنع عملاق تابعين لـ"الهيئة" متاحين أمام "الأشقاء الأفارقة".

وأوضح أن الهيئة تواصلت على مدار الأشهر الماضية مع العشرات من ممثلي الدول الإفريقية، بدءًا من سفرائها، والوزراء، بالإضافة لقيادات عسكرية ورئيس أركان الجيش السوداني الشقيق، وزير الدفاع الكاميروني، والذي زار "الهيئة" مؤخراً.

وأشار إلى أن التعاون المستهدف مع الدول الإفريقية يشمل جميع المنتجات العسكرية والمدنية، مثل السيارات العسكرية j8، والتي تصدرها مصر حالياً للجيش الأمريكي، بالإضافة لمنتجات عسكرية، ومدنية متنوعة.

وأضاف أن الجولة تبدأ من دولة نيجيريا يوم 23 يوليو، وذلك على هامش احتفال كبير تنظمه السفارة المصرية بذكري الثورة، وسيقام على هامشها معرض كبير بكافة منتجات الهيئة هناك، ثم الكاميرون، وساحل العاج.

وأكد على أن "الهيئة" مستعدة للتعاون مع كافة الدول الشقيقة، والصديقة في كافة المجالات، وليس الأشقاء الأفارقة وحدهم.

يذكر أن "العربية للتصنيع"، تنتج مدرعات "فهد"، وطائرات التدريب المتقدم k8E، وعدداً من المنتجات العسكرية، بالإضافة إلى محطات الطاقة الشمسية، ومحطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، وقطارات السكك الحديدية، وعدداً من الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة لمنتجات أخري متعددة.