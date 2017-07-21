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مصر تطالب إسرائيل بالوقف الفوري للعنف في "الأقصى"

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مصراوي Masrawy

تطالب إسرائيل بالوقف الفوري للعنف في "الأقصى"

06:42 م الجمعة 21 يوليه 2017

وزارة الخارجية

القاهرة - (أ ش أ)

طالبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، إسرائيل بالوقف الفوري للعنف والتصعيد الأمني ضد الفلسطينيين في القدس ومحيط المسجد الأقصى.

وأعربت مصر عن قلقها البالغ من تداعيات هذا التصعيد، واستياءها الشديد لوقوع ضحايا ومصابين من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء جراء الاستخدام المفرط للقوة.

وشددت الخارجية المصرية على ضرورة احترام إسرائيل لقدسية الأماكن الدينية، وحق الفلسطينيين في ممارسة الشعائر الدينية في حرية وأمان دون إجراءات تعسفية أو قيود مجحفة تؤجج مشاعر الاحتقان لدي أبناء الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأكملها.

ودعا بيان وزرة الخارجية، الإسرائيلية إلى تغليب صوت العقل للحيلولة دون انجراف الأوضاع إلى مستنقع خطير يصعب الخروج منه، من شأنه أن يؤدي إلى وأد الجهود المبذولة لتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية نهائية وعادلة للقضية الفلسطينية.

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