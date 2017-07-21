محافظ بني سويف يتابع أزمة المنازل السبعة.. و"جسات تربة" لتحديد سبب الهبوط

بني سويف - أ ش أ:

واصل محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، اليوم الجمعة، متابعته لتطورات الوضع في قرية الزيتون مركز ناصر، والتي تعرض عدد من منازلها لشروخ وتصدعات وهبوط مفاجئ.

وكلف المحافظ لليوم الثاني على التوالي السكرتير العام المساعد لمتابعة الوضع أولا بأول، ومتابعة عمل اللجان التي تم تكليفها بدراسة الأسباب ووضع الحلول لسرعة تنفيذها، كما تفقد الأوضاع الاجتماعية للأهالي المتضررة، وكافة إجراءات سلامتهم وتدبير المكان المناسب لإقامتهم لحين تنفيذ الإصلاحات الهندسية التي ستوصي بها اللجان الهندسية التي تم تكليفها من المحافظ شخصيا لحل المشكلة في أسرع وقت ممكن، حيث أوصت هذه اللجان في تقريرها المبدئي بضرورة إخلاء المنازل من الأهالي حفاظا على سلامتهم.

من جانبه، أكد السكرتير العام المساعد اللواء خميس أبو الفضل للأسر المتضررة، أن المحافظ يتابع هذه الواقعة على مدار الساعة، مطمئنا إياهم بأن المحافظة لن تدخر جهدا في سبيل حل المشكلة وتحقيق كافة أوجه الرعاية المطلوبة لهم، مشيرا إلى تكليفات المحافظ المباشرة له ولكل المسؤولين المختصين بالتواجد المستمر مع المتضررين من هذه الواقعة حتى يتم تنفيذ الحلول المناسبة وعودتهم لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

ومن جانبه، أكد محمد سيد وكيل وزارة التضامن أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، قامت لجنة من التضامن - أمس - وتواصل عملها اليوم بتفقد أحول الأسر المتضررة وتقديم أوجه الرعاية لهم، وبحث صرف مساعدات مالية أو غيرها من الاحتياجات الأساسية للأسر غير القادرة لحين حل مشكلتهم، والتي لا تتوانى أجهزة المحافظة في تنفيذها في القريب العاجل.

وبدروه، قال الواضح أبو جبل مدير عام الإسكان إن اللجان الهندسية الفنية تواصل عملها اعتبارا من - أمس - لسرعة تحديد الإجراءات العملية والخطوات التنفيذية لحل المشكلة بشكل هندسي وفني متكامل، ولضمان عدم حدوث مثل هذه الواقعة مرة أخرى، مشيرا إلى أن التقرير المبدئي للجنة كلية الهندسة جامعة بني سويف بالتعاون مع الإسكان والجهات المعنية أوصى بضروة إخلاء المنازل المتضررة، وأن ضررا بسيطا قد لحق ببعض المنازل الأخرى الملاصقة والمجاورة للمنازل التي حدث لها الهبوط، ويستلزم إصلاحها والوضع بها غير مقلق.

وأشار إلى أن لجنة كلية الهندسة ستقوم غدًا السبت بعمل "جسات تربة" للمنطقة لتحديد سبب الهبوط أو الأعراض التي أصابت بعض منازل القرية، وستقوم لجنة المنشآت الآيلة للسقوط اليوم بمعاينة المنازل المتضررة والمنطقة بأكملها لإعداد تقرير يضاف إلى تقرير كلية الهندسة واتخاذ اللازم.

وأكد محمد بكري رئيس مركز ومدينة ناصر، على تنفيذ توجيهات المحافظ بتواجد مسؤولي الوحدات المحلية المعنية مع الأهالي على مدار اليوم للوقوف على احتياجاتهم اليومية، وذلك منذ العلم بالمشكلة وأنه هناك مناوبات تتم في هذا الشأن، ويتم رفع تقرير للمحافظ على مدار الساعة بتطورات الموقف لحين تنفيذ الحلول الفنية المناسبة.​