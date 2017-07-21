أخبار عاجلة

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد عددًا من محطات الصرف الصحي بقليوب -
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

متصل: «زوجتي لا تطبخ إلا بطلوع الروح».. ومبروك عطية: «طلقها»

Google+ Print
متصل: «زوجتي لا تطبخ إلا بطلوع الروح».. ومبروك عطية: «طلقها» متصل: «زوجتي لا تطبخ إلا بطلوع الروح».. ومبروك عطية: «طلقها»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شكى متصل يُدعى «عبد الله»، من مدينة الطائف بالسعودية، للشيخ مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، اليوم الجمعة، من أن زوجته لا تعد له الطعام إلا «بطلوع الروح»، حسب وصفه.

«عطية» أجابه، خلال برنامجه «كلمة السر»، عبر فضائية «MBC »، قائلًا: «أولًا.. إن كنت قولت لها سابقًا إنك ستأتي لها بخادمة فلا يحق أن تطبخ لك، ثانيًا.. يجب أن تنصحها وتشرحلها معاناتك، ثالثًا.. عليك أن تشدِد في النصيحة».

شاهد أيضا

أضاف الداعية الإسلامي ردًا على سؤال المتصل: «رابعًا.. لو قادر تتزوج فلتفعل ذلك، خامسًا.. لو مش قادر فطلقها».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل