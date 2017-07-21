متصل: «زوجتي لا تطبخ إلا بطلوع الروح».. ومبروك عطية: «طلقها»

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شكى متصل يُدعى «عبد الله»، من مدينة الطائف بالسعودية، للشيخ مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، اليوم الجمعة، من أن زوجته لا تعد له الطعام إلا «بطلوع الروح»، حسب وصفه.

«عطية» أجابه، خلال برنامجه «كلمة السر»، عبر فضائية «MBC مصر»، قائلًا: «أولًا.. إن كنت قولت لها سابقًا إنك ستأتي لها بخادمة فلا يحق أن تطبخ لك، ثانيًا.. يجب أن تنصحها وتشرحلها معاناتك، ثالثًا.. عليك أن تشدِد في النصيحة».

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أضاف الداعية الإسلامي ردًا على سؤال المتصل: «رابعًا.. لو قادر تتزوج فلتفعل ذلك، خامسًا.. لو مش قادر فطلقها».