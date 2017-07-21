بالصور- كسر بخط المياه الرئيسي في إسنا.. والمحافظ يتفقد الموقع

الأقصر - محمد محروس:

تفقد محافظ الأقصر، محمد بدر، أعمال الإصلاح الجارية بموقع كسر ماسورة مياه قطرها 800 مم بنطاق مدينة إسنا جنوب المحافظة، وذلك رفقة العميد صلاح المندوه مستشار المحافظ، والمهندس محسن مصطفى وكيل وزارة الإسكان، وحاتم جابر سكرتير عام مدينة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال المحافظ إنه جاري الانتهاء من أعمال شفط المياه بموقع الكسر عن طريق معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، مشيرًا إلى أن خط المياه الذي حدث به الكسر يخدم مدينة إسنا وبعض قراها.

وأضاف المحافظ أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المقاولون العرب بدأتا أعمال إصلاح الخط، متوقعًا أن تعود المياه للمنازل فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

في السياق ذاته، أغلقت إدارة المرور الطريق وحولت مسار السيارات إلى شارع آخر لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.​