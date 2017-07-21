مسئول أمريكي: لا معلومات أكيدة عن مقتل البغدادي

القاهرة – (مصراوي)

قال مسئول أمريكي رسمي لوكالة أنباء رويترز، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تمتلك أي معلومات مؤكدة تفيد بمقتل قائد تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

وأضاف نيكولاس راسموسن،مدير المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب، أنه لم ير شيئًا يجعله مؤمنًا بمقتل البغدادي. وتابع: "لا نمتلك معلومات تؤكد مقتله".

وأعلنت قناة السومرية العراقية، يوم 11 من شهر يونيو الجاري، مقتل البغدادي وفقًا لبيان لتنظيم داعش في محافظة نينوى. كما أشارت إلى أن مصدر محلي بالمدينة العرقية أشار إلى قرب الإعلان عن "خليفة" جديد، وطالب البيان المسلحين التابعين لداعش بـ"الثبات في المعاقل".

وخرج الناطق باسم الكريملن في روسيا يوم 17 يونيو، ديمتري بيسكوف، ليعلن أن المعلومات التي وصلت إلى بلاده متضاربه بشأن مقتل البغدادي وذلك بعد بعدما أشار الجيش الروسي في وقت سابق من نفس الشهر إلى ترجيح مقتله.

وأضاف بيسكوف آنذاك: "المعلومات التي تصلنا متناقضة وتقوم وكالات استخباراتنا بالتحقق منها" مضيفًا "ليس لدينا معلومات أكيدة".