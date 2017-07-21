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مدير أمن القاهرة يتفقد الاستعدادات الأمنية بإستاد الإنتاج الحربي بمدينة السلام - (صور)

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مصراوي Masrawy

مدير أمن القاهرة يتفقد الاستعدادات الأمنية بإستاد الإنتاج الحربي بمدينة السلام - (صور)

06:19 م الجمعة 21 يوليو 2017

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ماذا حدث ليلة وفاة جمال عويضة داخل قسم منشأة ناصر؟

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ماذا حدث ليلة وفاة جمال عويضة داخل قسم منشأة ناصر؟

كتب- فتحي سليمان:

قام اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، اليوم الجمعة، بتفقد توزيع وانتشار القوات والخدمات الأمنية، في إطار جهود المديرية لتأمين مباراة كرة القدم الخاصة بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم والتي ستقام يوم22/7 حتى 5/8 بإستاد الإنتاج الحربي بمدينة السلام.

كما تفقد مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، الإستاد، وأمام البوابات الخاصة لمنع التكدس على الأبواب، لتحقيق الانسيابية أثناء دخول الجماهير لبدء البطولة، ومراجعة الحطة الأمنية من الداخل والخارج صحبة القوات والتيسير على الصحفيين للوصول لأماكنهم وأداء عملهم وعدم السماح بدخول أي ممنوعات .

وقام خبراء المفرقعات بتمشيط كل أضلاع الإستاد ومحيطه وفحص أماكن انتظار السيارات بالإضافة لذلك تقوم دوريات أمنية من قوات الانتشار السريع بالمديرية بالمرور بمحيط الإستاد وقد بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة في تنفيذ الخطة المرورية للحفاظ على السيولة المرورية بالمنطقة وحتى نهاية المباريات ومن جانبه فقد شدد مدير الأمن على القيادات الإشرافية والميدانية والضباط والأفراد المعينين على الأبواب بالتأكد على التيسير على المواطنين أثناء حضور المباراة لخروج البطولة بالمظهر اللائق.

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