بوتين: لن أعدل الدستور من أجل انتخابات الرئاسة ولم أقرر الترشح

موسكو - )أ ش أ(

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه لم يقرر بعد خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، والمزمع إقامتها العام المقبل.

وقال بوتين -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية تاس- "لم أقرر بعد ما إذا كان سينبغي علي أن أكمل عملي بهذه القدرة، سأرى، الانتخابات ستتم في 2018، مازال هناك وقت قبل السباق الرئاسي".

وأضاف بوتين أن عليه أن يتنحى عن رئاسة البلاد في وقت ما، مشيرا إلى أن الدستور يعطي عددا محدودا من الفترات الرئاسية لرئيس الجمهورية.

كما أوضح أنه لن يعدل الدستور من أجل تمكينه من خوض مزيد من الفترات الرئاسية، قائلا "لدي إمكانية (تعديل الدستور)، وكان البعض يحدثني حتى عن تغيير الدستور في الوقت المناسب، أنا لم أفعل ذلك ولن أفعل ذلك في المستقبل".