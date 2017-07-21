لافروف: أمريكا تخفي قواعدها العسكرية في سوريا لأنها غير قانونية

موسكو - )أ ش أ(

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، أن بلاده تحث واشنطن والجهات الفاعلة الأجنبية الآخرى على التركيز على البعثات الخاصة بسوريا التى وافق عليها مجلس الأمن الدولي.

وقال لافروف -في تصريحات نقلتها وكالة انباء تاس الروسية- إن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو صرح بأن روسيا والولايات المتحدة لديهما أهداف مختلفة في سوريا، وإن روسيا تسعى إلى الحصول على ميناء في المياة الدافئة في البحر المتوسط. ولذلك شكرا لتذكيرنا بأنها مرفأ مياه دافئة، لقد علمت أن الولايات المتحدة لديها عشر قواعد في سوريا".

وتابع لافروف أنه "يبدو أن بومبيو يريد نفس الشيء الذي نفعله في سوريا، بل وأكثر من ذلك عدة مرات".

ووفقا لافروف، فإن روسيا لا تخفي وجود قاعدتيها في سوريا على أساس الاتفاقات الحكومية الدولية. وإن مهمتهم هى المساعدة في محاربة الارهابيين الذين لا يزالون هناك... وإن الولايات المتحدة تحافظ على إخفاء قواعدها، لأن ليس لها أساس قانوني، وهو واضح للجميع".

وتابع أنه "مع ذلك، افترضت دائما أننا نتشاطر مع الولايات المتحدة أهدافا مشتركة حول المهام الرئيسية من مكافحة الإرهاب وتطهير تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهم من الأراضي السورية".

وأردف لافروف أن تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بتسوية سياسية يجب أن يكون على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي ينص بوضوح على أن السوريين وحدهم يستطيعون تشكيل مستقبله... وإذا كانت هذه الاهداف توقفت عن الارتقاء إلى مستوى بومبيو لسبب ما، فإن هذا الأمر محزن".

وخلص لافروف بالقول "إننى أفضل أن يركز جميع المشاركين في عملية السلام ومحاربة الارهاب في سوريا، بمن فيهم الجيش والدبلوماسيون والأجهزة السرية، على تلك المهام التى وافق عليها مجلس الأمن الدولي بالإجماع".