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باريس تطالب تركيا باحترام حقوق الإنسان والحريات

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مصراوي Masrawy

باريس تطالب تركيا باحترام حقوق الإنسان والحريات

05:41 م الجمعة 21 يوليو 2017

باريس تطالب تركيا باحترام حقوق الإنسان والحريات

باريس - (أ ش أ)

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنيس روماتي-إسباني إن بلادها تطالب السلطات التركية باحترام التزامتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتدعوها إلى إطلاق سراح ممثلي منظمة العفو الدولية و الحقوقيين المعتقلين لديها.

وأضافت المتحدثة في تصريح اليوم الجمعة، إن فرنسا وألمانيا تتشاركان القلق ذاته حول تطور أوضاع حقوق الإنسان في تركيا والتي تدهورت جراء اعتقال رئيس مجلس إدارة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش بالإضافة إلى 22 محاميا في 10 يونيو الماضي.

وأشارت المتحدثة إلى اعتقال مديرة المنظمة في تركيا إيديل إيسر في 6 يوليو مع سبعة أشخاص أخرين من بينهم رعايا سويديين و ألمان.

وكانت محكمة تركية أمرت الثلاثاء الاستمرار في حبس مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا وعدد من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان في قرار انتقدته المنظمة معتبرة انه "اهانة للقضاء".

كما حضت المنظمة في بيان القادة الدوليين على "الضغط" للافراج عن الناشطين الحقوقيين "فورا ومن دون شروط".

وحثت فرنسا أنقرة على احترام حقوق الإنسان لاسيما حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة باعتبارها لاغنى عنها لممارسة الديمقراطية وتشكل القاعدة الأساسية للالتزامات الأوروبية والدولية لتركيا.

وأثارت موجة الاعتقالات قلق الشركاء الغربيين لأنقرة والمنظمات غير الحكومية، لكن التركية أصرت حتى الأن على رفض أي انتقاد.

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مصراوي Masrawy

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