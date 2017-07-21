500مصاب بسبب زلزال بحر إيجة في اليونان وتركيا

أثينا - )أ ش أ(

أعلنت السلطات في اليونان وتركيا ارتفاع حصيلة المصابين جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجة قبالة البلدين بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، إلى 500 شخص، فيما لقي سائحان تركي وسويدي مصرعهما باليونان.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن الزلزال تسبب في تدمير مسجد قديم وكنائس وقلعة الميناء التي تعود للقرن الرابع عشر بالإضافة إلى عدد من المباني بجزيرة كوس اليونانية، مضيفة أن عددا من الإصابات وقعت جراء تدافع السكان والسائحين للخروج من المباني والقفز من الشرفات.

من جانبها، أرسلت السلطات التركية قاربا لنقل قرابة 200 سائح تركي عالقين باليونان إثر الزلزال، كما أعلنت الخارجية التركية نقل سائح تركي من اليونان في حالة خطيرة.

يذكر أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أعلنت أن الزلزال وقع في بحر إيجة بعمق 10 كيلومترات وعلى بعد قرابة 10 كيلومترات عن منتجع بودروم جنوب غربي تركيا، و16 كيلومترا عن جزيرة كوس اليونانية.