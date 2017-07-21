محافظ أسوان يكلف المسؤولين باحتواء تداعيات انهيار منزل على 3 عمال

أسوان - أ ش أ:

كلف محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، اليوم الجمعة، مسؤولي المحافظة باحتواء تداعيات انهيار جزئي بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة السلطان أبو العلا بمدينة أسوان، والذي انهار على ثلاثة عمال.

وقام المحافظ بتكليف السكرتير العام للمحافظة اللواء هاني محمود، والسكرتير العام المساعد عبد الناصر عبد الحميد، ومساعد المحافظ للمشروعات القومية بالانتقال الميداني للموقع، موجها مسئولي الوحدة المحلية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات لفصل التيار الكهربائي ومياه الشرب والغاز الطبيعي عن المنزل الذي حدث به الانهيار الجزئي لتلافي حدوث أي أضرار، بجانب قيام لجنة المنشآت الأيلة للسقوط والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمدينة أسوان بمعاينة المنزل المكون من طابقين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

ووجه المحافظ الوحدة المحلية بسرعة توفير سكن إيواء عاجل للأسرة المقيمة بالمنزل المنهار التي تضم 7 أفراد، مكلفًا مسؤولي التضامن الاجتماعي بصرف التعويضات اللازمة للمصابين وأسرة المتوفي وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة لذلك، كما قام السكرتير العام بزيارة المصابين بمستشفى أسوان الجامعي للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم.

من جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة أسوان محمود عليان، أنه فور وقوع الانهيار الجزئي بأحد حوائط المنزل الكائن بمنطقة السلطان أبو العلا خلف سنترال أسوان العمومي على 3 من العمال الذين كانوا يقومون بتنفيذ أعمال الإنشاء، تم التنسيق المباشر مع الحماية المدنية وقيادات مديرية الأمن، حيث تم انتشال المصابين والسيطرة على الموقف.

وأضاف أنه تم إخلاء المنزل من جميع المقيمين فيه، حفاظاً على سلامتهم من أية أضرار محتملة مع عمل كردون أمني بالمنطقة، تحسبًا لحدوث أي انهيارات أو تصدعات أخرى بالمنزل.

وأشار رئيس المدينة إلى أن هذا الانهيار الجزئي أدى لإصابة كل من وهبة سالم (70 سنة)، ومحمد حسان (35 سنة)، وتم على الفور نقلهم لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم حيث أن حالتهم مستقرة، فيما لقي وليد حساني (36 سنة) مصرعه فور وصوله للمستشفى الجامعي، وتم إيداعه بمشرحة أسوان العمومية، وجاري إنهاء إجراءات تسليمه لذويه لدفنه بمثواه الأخير.​