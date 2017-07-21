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11 محطة مياه تدخل الخدمة في القليوبية باستثمارات 130 مليون جنيه

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11 محطة مياه تدخل الخدمة في القليوبية باستثمارات 130 مليون جنيه 11 محطة مياه تدخل الخدمة في القليوبية باستثمارات 130 مليون جنيه

التحرير

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أعلن مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية، عن استلام وتشغيل 11 محطة مياه جديدة للشرب، اليوم الخميس، في القرى وأطراف المدن بالمحافظة، وأنه متبقي محطتي طنط الجزيرة بطوخ ودجوى ببنها، باستثمارات تتخطى 130 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة الشركة للعام 2016/ 2017.

وقال مجاهد، لـ"التحرير"، إن المحطات الجديدة تهدف للقضاء على جميع المشكلات الخاصة بمياه الشرب بالإقليم، وتغطي الزيادة السكانية والوحدات السكنية الجديدة بالمحافظة، وتُسهم في زيادة نصيب الفرد من كمية المياه النظيفة المنتجة، خاصة المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

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وأكد أنه لا صحة لما يتردد بشأن تلوث مياه الشرب في بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا الأمر عارٍ تماما عن الصحة، وهدفه إثارة البلبلة، موضحا أن تقارير تحليل نتائج عينات المياه التي يتم ضخها من المحطات تؤكد سلامة المياه التي تقدم للمواطنين.

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التحرير

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