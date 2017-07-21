متظاهر يطالب الحكام العرب بنصرة الأقصى: أنا مش إخوان

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نظم نشطاء، اليوم الجمعة، مظاهرة أمام مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل، وسط الإسكندرية، لمهاجمة دولة قطر والتأكيد على قرار المقاطعة الذي تتزعمه مصر، السعودية، البحرين والإمارات، وضرورة ردعها لدعمها للإرهاب وتغيير مسارها السياسي.

وأحيى المتظاهرون ذكرى 23 يوليو، موضحين أن مصر مرت بالعديد من الأحداث التي صححت المسار أهمها ثورتي 23 يوليو و30 يونيو.

وحملوا صور للرئيس جمال عبد الناصر كتبوا عليها "تحية إلى روح بطل 23 يوليو"، ولافتات كتبوا عليها "عاش الجيش المصري"، وسط هتافات مؤيدة للجيش والشرطة.

ورفع المتظاهرون صور ولافتات لإعلان تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وصور لتميم بن حمد، أمير قطر، رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، وتنظيم داعش، كتبوا عليها "ثلاثي سرطان الأمة العربية".

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فيما رفع الشاب محمد يوسف، لافتة كتب عليها "انصروا المسجد الأقصى.. أنا مش إخواني.. أنا بدافع عن عرضي وديني".

وقال الشاب إن ما قام العدو الصهيونى الإسرائيلي من وضع بوابات إلكترونية ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى لأداء الصلاة، جريمة وعلى المسؤولين العرب حكام ورؤساء وأمراء ضرورة التحرك لتحرير المسجد.







