في ذكرى الانتهاء من إنشاء السد العالي.. كيف أنقذ العالم آثار النوبة؟

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يصادف اليوم، الانتهاء من بناء السد العالي، واستعداد السد للافتتاح الرسمي بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكن كان بالتزامن مع إنشاء السد العالي، وقبل ظهور بحيرة ناصر قامت الحكومة المصرية والسودانية بالنداء إلى اليونسكو لإنقاذ الآثار، التي توجد خلف السد، وبالفعل أطلقت اليونسكو حملة دولية موسعة للدول الأعضاء، ولاقت هذه الحملة سرعة استجابة، حيث بدأت عملها من عام 1959 حتى عام 1980.

الجدول الزمني لحملة إنقاذ آثار النوبة

قبل أن نبدأ في سرد المعابد والآثار التي تم إنقاذها، يوضح الجدول الزمني التالي المراحل، التي تمت لعملية نقل الآثار.

معبد وادي السبوع

يقع المعبد على بعد١٥٠ كم جنوب أسوان، وهو أحد المعابد التي أنشأها الملك رمسيس الثاني، ويسمى بالسبوع لوجود طريق الكباش المؤدي إلى مدخل العبد، وتولت الولايات المتحدة عملية إنقاذ المعبد، وذلك بإشراف مصر على أعمال الترميم، وأعيد بناؤه على مسافة ٤ كم، وارتفاع ٦٥م حتى يكون المعبد بعيدًا عن المياه.

ويطلق على اسم منطقة المعبد "السبوع الجديدة"، وتضم معه "معبد المحرقة" و"معبد الدكة" ، إضافة إلى مقاصير إبريم.

معبد دابود

كان يقع على بعد 15 كم جنوب أسوان بالقرب من الشلال الأول في منطقة دابود، وقام ببنائه أحد الملوك المرويين في القرن الثاني قبل الميلاد، وتم تكريسه للمعبودة إيزيس.

وتم إهداء المعبد لإسبانيا، نظرًا لمجهوداتها في عملية حملة الإنقاذ، ويعرض في إحدى حدائق مدريد، لكن فى أثناء إعادة بنائه حدث خطأ في ترتيب البوابات "1 - 2".

معبد عمدا

يقع على بعد ١١٥كم جنوب أسوان، وهو أقدم معابد المنطقة عَمدًا، حيث أنشئ المعبد في عهد الملك تحتمس الثالث، وكرّس للمعبود آمون.

وتولت فرنسا مهمة نقل المعبد لمسافة ٢.٥ كم، وارتفاع 65 مترًا من مكانه الأصلي، وكانت المشكلة أن جدران المعبد متصدعة، مما قد يسبب في تدميرها أثناء الفك والتركيب، وساعد صغر حجم المعبد في ابتكار فكرة نقل المعبد كما هو عن طريق أسلاك فولاذ وعوارض أسمنتية أسفل المعبد، وتم صنع سكك حديدية، وبعد عملية استغرقت نحو ثلاثة أشهر، استقر المعبد في مكانه الحالي.

وتضم منطقة المعبد أيضًا معبد الدر، ومقبرة أحد كبار رجال الدولة يسمى "بنوت".

جزيرة كلابشة الجديدة

تبعد جزيرة كلابشة عن السد العالي نحو 500 متر، وتضم "معبد كلابشة، ومعبد بيت الوالي، وأجزاء معبد جرف حسين، ومقصورة قرطاسي"، بجانب مجموعة من الآثار الأخرى.

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معبد كلابشة، الذي كان يقع على مسافة 56 كم جنوب أسوان، ويعود المعبد للعصر الروماني لعهد الإمبراطور أغسطس، وكرّس للمعبود "ماندوليس"، وتولت ألمانيا مسئولية إنقاذه، لأن المعبد يعاني من الفيضان الموسمي، فخشى الألمان أن تغرق المعدات أثناء النقل، واستغلوا الفيضان، وتم جلب مراكب، وبدأت عملية فك المعبد، وتم نقله للموقع الحالي، فى أثناء عملية النقل اكتشف العلماء بوابة للمعبد، وتعرض الآن في المتحف المصري ببرلين.

ويجاور معبد كلابشة، بقايا أجزاء معبد جرف حسين الذي يعود لعهد الملك رمسيس الثاني، وكان يقع على مسافة 87 كم جنوب الشلال الأول، وأنشأ أيضًا معبد بيت الوالي الذي كان يقع على مسافة 55 كم جنوب أسوان، وتضم الجزيرة واحدة من أجمل المقاصير المعمارية، وهي مقصورة قرطاسي، التي تعود إلى العصر الروماني.

معبد دندور

كان يقع على بعد 78 كم جنوب أسوان، وتم بناؤه في عهد أغسطس، وكرّس إلى إيزيس وأزوريس، وأيضًا إلى بطلي حرب هما "بادي ايسه، وبا حور"

وقد تم إهداؤه للولايات المتحدة الأمريكية، نظير جهودها في عملية الإنقاذ، وتم شحنه في حوالي 650 صندوقًا، ويعرض الآن بمتحف المتروبوليتان.

معبدا أبو سمبل

يقع المعبدان على مسافة 280 كم جنوب أسوان، وتم بناؤهما في عهد الملك رمسيس الثاني، ويطلق على المعبدين، معبد أبو سمبل الصغير والخاص بالزوجة الملكية نفرتاري والمعبودة حتحور، والآخر المعبد الكبير وكرّس لأمون ورع حور آختي.

كان المعبدان أحد التحديات التي واجهت حملة الإنقاذ، وكانت الحلول أمامهم عديدة مثل "أن يتم تركيب عازل زجاجي ويزار المعبد تحت النهر ولكن رطوبة المكان قد تضرر بأجزاء المعبد، أو أن يتم رفع المعبد من مكانه عن باستخدام ميكنات وروافع أسفله، لكن كان حجم المعبد يواجه مشكلة تحطمه"، حتى جاءت فكرة فكر المعبد إلى قطع، ونقلها إلى مكان مجاور حتى يتم تركيبه مرة أخرى.

وعند تركيب المعبد، قام علماء الحملة بصناعة قبة خرسانية كبيرة حتى يبنى المعبد داخلها، وأن يأخذ نفس الشكل والنمط الهندسي لما كان عليه قديمًا، وبالفعل تم تنفيذ كل هذه الأفكار، وننقل المعبد لارتفاع نحو 200 متر، ونقله للداخل لمسافة 60 مترًا.

جزيرة فيله

إحدى الجزر الواقعة جنوب أسوان، وقد شيد عليها عدد من المعابد، يعد أشهرها معبد المعبودة إيزيس، الذي بدأ الإنشاء فيه من عهد المصريين القدماء، واستمرت الإنشاءات حتى العصر الروماني.

وتعد معابد جزيرة فيله هي آخر الآثار التي تم نقلها، وتم اختيار جزيرة مجاورة هي جزيرة إيجليكا لتكون مقر المعابد الجديد، وبالفعل تم إطلاق حملة دولية جديدة لنقل المعبد، وكانت عملية النقل تسارع الوقت وكذلك مياه البحيرة التي كانت تتزايد، وتم بناء سور يحيط الجزيرة، ولكن للأسف لم يتسع السور للجزيرة بأكملها.

ويوجد في أطراف الجزيرة فيما يعرف بالبوابات الرومانية وغرقت بعضها، فقامت البحرية الملكية البريطانية على عاتقها انتشال تلك البوابات من مياه النهر، لكن نظرًا لصعوبة الرؤية قام الغطاسون بفك البوابات ورفع الأحجار عن طريق استخدام البالونات، وتم رفع وتركيب بواباتين من بوابات الجزيرة.