أخبار عاجلة

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد عددًا من محطات الصرف الصحي بقليوب -
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

في ذكرى الانتهاء من إنشاء السد العالي.. كيف أنقذ العالم آثار النوبة؟

Google+ Print
في ذكرى الانتهاء من إنشاء السد العالي.. كيف أنقذ العالم آثار النوبة؟ في ذكرى الانتهاء من إنشاء السد العالي.. كيف أنقذ العالم آثار النوبة؟

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يصادف اليوم، الانتهاء من بناء السد العالي، واستعداد السد للافتتاح الرسمي بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكن كان بالتزامن مع إنشاء السد العالي، وقبل ظهور بحيرة ناصر قامت المصرية والسودانية بالنداء إلى اليونسكو لإنقاذ الآثار، التي توجد خلف السد، وبالفعل أطلقت اليونسكو حملة دولية موسعة للدول الأعضاء، ولاقت هذه الحملة سرعة استجابة، حيث بدأت عملها من عام 1959 حتى عام 1980.

الجدول الزمني لحملة إنقاذ آثار النوبة

قبل أن نبدأ في سرد المعابد والآثار التي تم إنقاذها، يوضح الجدول الزمني التالي المراحل، التي تمت لعملية نقل الآثار.

 معبد وادي السبوع

معبد وادي السبوع

يقع المعبد على بعد١٥٠ كم جنوب أسوان، وهو أحد المعابد التي أنشأها الملك رمسيس الثاني، ويسمى بالسبوع لوجود طريق الكباش المؤدي إلى مدخل العبد، وتولت الولايات المتحدة عملية إنقاذ المعبد، وذلك بإشراف  على أعمال الترميم، وأعيد بناؤه على مسافة ٤ كم، وارتفاع ٦٥م حتى يكون المعبد بعيدًا عن المياه.

ويطلق على اسم منطقة المعبد "السبوع الجديدة"، وتضم معه "معبد المحرقة" و"معبد الدكة" ، إضافة إلى مقاصير إبريم.

معبد دابود

معبد دابود

كان يقع على بعد 15 كم جنوب أسوان بالقرب من الشلال الأول في منطقة دابود، وقام ببنائه أحد الملوك المرويين في القرن الثاني قبل الميلاد، وتم تكريسه للمعبودة إيزيس.

وتم إهداء المعبد لإسبانيا، نظرًا لمجهوداتها في عملية حملة الإنقاذ، ويعرض في إحدى حدائق مدريد، لكن فى أثناء إعادة بنائه حدث خطأ في ترتيب البوابات "1 - 2".

معبد عمدا

معبد عمدا

يقع على بعد ١١٥كم جنوب أسوان، وهو أقدم معابد المنطقة عَمدًا، حيث أنشئ المعبد في عهد الملك تحتمس الثالث، وكرّس للمعبود آمون.

وتولت فرنسا مهمة نقل المعبد لمسافة ٢.٥ كم، وارتفاع 65 مترًا من مكانه الأصلي، وكانت المشكلة أن جدران المعبد متصدعة، مما قد يسبب في تدميرها أثناء الفك والتركيب، وساعد صغر حجم المعبد في ابتكار فكرة نقل المعبد كما هو عن طريق أسلاك فولاذ وعوارض أسمنتية أسفل المعبد، وتم صنع سكك حديدية، وبعد عملية استغرقت نحو ثلاثة أشهر، استقر المعبد في مكانه الحالي.

وتضم منطقة المعبد أيضًا معبد الدر، ومقبرة أحد كبار رجال الدولة يسمى "بنوت".

جزيرة كلابشة الجديدة

تبعد جزيرة كلابشة عن السد العالي نحو 500 متر، وتضم "معبد كلابشة، ومعبد بيت الوالي، وأجزاء معبد جرف حسين، ومقصورة قرطاسي"، بجانب مجموعة من الآثار الأخرى.

جزيرة كلابشة

شاهد أيضا

معبد كلابشة، الذي كان يقع على مسافة 56 كم جنوب أسوان، ويعود المعبد للعصر الروماني لعهد الإمبراطور أغسطس، وكرّس للمعبود "ماندوليس"، وتولت ألمانيا مسئولية إنقاذه، لأن المعبد يعاني من الفيضان الموسمي، فخشى الألمان أن تغرق المعدات أثناء النقل، واستغلوا الفيضان، وتم جلب مراكب، وبدأت عملية فك المعبد، وتم نقله للموقع الحالي، فى أثناء عملية النقل اكتشف العلماء بوابة للمعبد، وتعرض الآن في المتحف المصري ببرلين.

جزيرة كلابشة

ويجاور معبد كلابشة، بقايا أجزاء معبد جرف حسين الذي يعود لعهد الملك رمسيس الثاني، وكان يقع على مسافة 87 كم جنوب الشلال الأول، وأنشأ أيضًا معبد بيت الوالي الذي كان يقع على مسافة 55 كم جنوب أسوان، وتضم الجزيرة واحدة من أجمل المقاصير المعمارية، وهي مقصورة قرطاسي، التي تعود إلى العصر الروماني. 

معبد دندور

كان يقع على بعد 78 كم جنوب أسوان، وتم بناؤه في عهد أغسطس، وكرّس إلى إيزيس وأزوريس، وأيضًا إلى بطلي حرب هما "بادي ايسه، وبا حور"

معبد دندور

وقد تم إهداؤه للولايات المتحدة الأمريكية، نظير جهودها في عملية الإنقاذ، وتم شحنه في حوالي 650 صندوقًا، ويعرض الآن بمتحف المتروبوليتان.

معبدا أبو سمبل

يقع المعبدان على مسافة 280 كم جنوب أسوان، وتم بناؤهما في عهد الملك رمسيس الثاني، ويطلق على المعبدين، معبد أبو سمبل الصغير والخاص بالزوجة الملكية نفرتاري والمعبودة حتحور، والآخر المعبد الكبير وكرّس لأمون ورع حور آختي.

أبو سمبل

كان المعبدان أحد التحديات التي واجهت حملة الإنقاذ، وكانت الحلول أمامهم عديدة مثل "أن يتم تركيب عازل زجاجي ويزار المعبد تحت النهر ولكن رطوبة المكان قد تضرر بأجزاء المعبد، أو أن يتم رفع المعبد من مكانه عن باستخدام ميكنات وروافع أسفله، لكن كان حجم المعبد يواجه مشكلة تحطمه"، حتى جاءت فكرة فكر المعبد إلى قطع، ونقلها إلى مكان مجاور حتى يتم تركيبه مرة أخرى.

أبو سمبل

وعند تركيب المعبد، قام علماء الحملة بصناعة قبة خرسانية كبيرة حتى يبنى المعبد داخلها، وأن يأخذ نفس الشكل والنمط الهندسي لما كان عليه قديمًا، وبالفعل تم تنفيذ كل هذه الأفكار، وننقل المعبد لارتفاع نحو 200 متر، ونقله للداخل لمسافة 60 مترًا.

جزيرة فيله

إحدى الجزر الواقعة جنوب أسوان، وقد شيد عليها عدد من المعابد، يعد أشهرها معبد المعبودة إيزيس، الذي بدأ الإنشاء فيه من عهد المصريين القدماء، واستمرت الإنشاءات حتى العصر الروماني.

فيله 1906

وتعد معابد جزيرة فيله هي آخر الآثار التي تم نقلها، وتم اختيار جزيرة مجاورة هي جزيرة إيجليكا لتكون مقر المعابد الجديد، وبالفعل تم إطلاق حملة دولية جديدة لنقل المعبد، وكانت عملية النقل تسارع الوقت وكذلك مياه البحيرة التي كانت تتزايد، وتم بناء سور يحيط الجزيرة، ولكن للأسف لم يتسع السور للجزيرة بأكملها.

فيله

ويوجد في أطراف الجزيرة فيما يعرف بالبوابات الرومانية وغرقت بعضها، فقامت البحرية الملكية البريطانية على عاتقها انتشال تلك البوابات من مياه النهر، لكن نظرًا لصعوبة الرؤية قام الغطاسون بفك البوابات ورفع الأحجار عن طريق استخدام البالونات، وتم رفع وتركيب بواباتين من بوابات الجزيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية