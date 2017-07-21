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رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا
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الخميس 17 أغسطس 2017 08:12 مساءً
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة
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الخميس 17 أغسطس 2017 08:12 مساءً
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة
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الخميس 17 أغسطس 2017 08:12 مساءً
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات
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الخميس 17 أغسطس 2017 08:12 مساءً
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف"
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الخميس 17 أغسطس 2017 08:12 مساءً
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد عددًا من محطات الصرف الصحي بقليوب
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الخميس 17 أغسطس 2017 08:12 مساءً
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية
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الخميس 17 أغسطس 2017 08:00 مساءً
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ
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الخميس 17 أغسطس 2017 08:00 مساءً
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي
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الخميس 17 أغسطس 2017 08:00 مساءً
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا
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الخميس 17 أغسطس 2017 08:00 مساءً
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الأخبار - القوات المسلحة تنشئ في مطروح اول قاعدة عسكرية متكاملة في مصر " قاعدة محمد نجيب "
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DMC
الجمعة 21 يوليو 2017 05:39 مساءً
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