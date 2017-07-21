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محافظ بني سويف يوجه بتوفير الرعاية للمتضررين من هبوط منازلهم

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مصراوي Masrawy

محافظ بني سويف يوجه بتوفير الرعاية للمتضررين من هبوط منازلهم

05:04 م الجمعة 21 يوليو 2017

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بني سويف ــ أحمد كامل:

وجه المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، بتوفير أوجه الرعايا للأسر المتضررة من هبوط أرضي مفاجئ بمنازلهم بقرية الزيتون، التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، وأسفر عن تصدعات وشروخ بالمنازل.

وكلف المحافظ، السكرتير العام المساعد لمتابعة الوضع أولاً بأول، ومتابعة عمل اللجان التي جرى تكليفها بدراسة الأسباب ووضع الحلول لسرعة تنفيذها، مع تفقد أوضاعهم الاجتماعية، وكافة إجراءات سلامتهم، لحين تنفيذ الإصلاحات الهندسية التي ستوصي بها اللجان الهندسية المكلفة بحل المشكلة في أسرع وقت ممكن.

وقال اللواء خميس ابو الفضل السكرتير العام المساعد، إن المحافظة لن تدخر جهدًا في سبيل حل المشكلة وتحقيق كافة أوجه الرعاية المطلوبة لهم، مشيرًا إلى تكليفات المحافظ المباشرة له ولكل المسؤولين المختصين، بالتواجد المستمر مع المتضررين من هذه الواقعة، حتى يجري تنفيذ الحلول المناسبة وعودتهم لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

كان عدد من أهالي قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، فوجئوا أمس الخميس، بهبوط أرضي داخل منازلهم، ما تسبب في تصدع 7 منازل متجاورة من القرية، وحدوث تشققات في الحوائط.

وأشار الأهالي إلى أنهم فوجئوا بحدوث هبوط في المنازل المكونة من طابق واحد ووجود تصدعات كبيرة دون سابق إنذار، حيث وصل الهبوط في بعض المنازل إلى 30 سم..

وقال محمود أحمد، أحد الأهالي، مزارع، "فوجئنا بوجود تشققات في منازلنا وتصدعها نتيجة هبوط أرضي أصاب منطقة بركات بالقرية، وقررنا إخلاء المنازل، لا أحد يستطيع الإقامة فيها لأنها معرضة للسقوط في أي وقت"، مشيرًا إلى انتقالهم إلى الإقامة مع الجيران أو أقاربهم.

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