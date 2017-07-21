صالح جمعة يخضع لفحص طبي.. وتدريبات علاجية لـ«محارب»

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يخضع صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي، على هامش مران الفريق المسائي اليوم، الجمعة؛ لتحديد موقفه من مباراة الفيصلي الأردني.

وكان صالح قد اكتفى بأداء تدريبات التأهيل في صالة «الجيم» بالنادي؛ نظرا لمعاناته من إصابة في العضلة الخلفية تأثر بها خلال لقاء الأهلي الأخير أمام الزمالك.

بينما يؤدي إسلام محارب، اللاعب الجديد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات علاجية على هامش مران الفريق.

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ويعاني محارب من حالة إجهاد عام، حيث فضل الجهاز الفني أن يخضع اللاعب لتدريبات علاجية وتأهيلية، حيث تعد هي المشاركة الأولى له في تدريبات الفريق عقب انضمامه للأهلي.

ومن المقرر أن ينتظم محارب في المران الجماعي للأهلي عقب مباراة الفيصلي الأردني المقرر لها غدا السبت، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية التي تقام في مصر خلال الفترة من 22 يوليو الجاري وحتى 6 أغسطس المقبل.