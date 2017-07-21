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المقاصة يطلب استعارة ميدو جابر وأنطوي من الأهلي

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المقاصة يطلب استعارة ميدو جابر وأنطوي من الأهلي المقاصة يطلب استعارة ميدو جابر وأنطوي من الأهلي

التحرير

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تقدم نادي للمقاصة بطلب إلى النادي الأهلي لاستعارة كل من ميدو جابر وجون أنطوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم تبدأ من الموسم الجديد.

وعلمت «التحرير» أن الأهلي أكد للمقاصة أن الأمر سيتم دراسته وإطلاع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة حسام البدري عليه، لاتخاذ قرار نهائي خاصة أن ميدو جابر تحديدًا مقيد في القائمة الإفريقية للأهلي، بينما تتوقف الموافقة على إعارة أنطوي على رغبة اللاعب والمقابل المادي للصفقة.

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ومن المحتمل أن يدخل اللاعبان ميدو جابر وجون أنطوي في مفاوضات الأهلي القائمة بالفعل مع المقاصة على هشام محمد أو المفاوضات المحتملة على أحمد مودي مدافع الفريق، الذي وضعه البدري في أولوياته لسد العجز الذي خلفه رحيل أحمد حجازي.

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التحرير

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